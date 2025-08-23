Ascultă Radio România Iași Live
Ilie Bolojan și Raed Arafat, întâlniri cu autoritățile din Neamț și Suceava.

Ei au discutat cu autoritățile locale despre efectele produse de inundațiile de luna trecută.

Premierul Ilie Bolojan a fost vineri în județul Neamț și a fost însoțit de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și a discutat cu autoritățile locale despre efectele produse de inundațiile de luna trecută în comunele Borca și Farcașa, precum și în județul Suceava.

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a precizat că a solicitat sprijin rapid pentru implementarea proiectelor de îndiguire și regularizare a torenților inițiate de primării și blocate în diferite stadii.

La întâlnire a fost prezent și președintele Consiliului Județean Suceava. (Rador/ Gianina Buftea/ FOTO CJ Neamț)

