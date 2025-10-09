Iași: Veronica Leonte a fost numită director interimar la Spitalul de copii ”Sfânta Maria”

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2025, 07:27

Veronica Leonte, medic la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iaşi, fost inspector la Casa Judeţeană de Asigurări, a fost numită director interimar la Spitalul de copii ”Sfânta Maria”, a anunţat conducerea Consiliului Judeţean Iaşi.

Fostul manager interimar, medicul Radu Constantin Luca, a demisionat la doar o săptămână după ce a fost numit în funcţie în urma scandalului declanşat de moartea a şapte copii la spitalul ieşean, din cauza unor infecţii nosocomiale.

Veronica Leonte este medic în cadrul Compartimentului de planificare familială la Spitalul „Cuza Vodă” din Iaşi, cu atribuţii în cadrul Managementului calităţii, în special în respectarea protocoalelor şi procedurilor în cadrul unității. De asemenea, are competenţe în Managementul serviciilor de sănătate şi în Medicina Muncii. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)