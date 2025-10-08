Iași: Simpozionul internațional anual al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Ascultă Radio România Iași Live
8 octombrie 2025

În cadrul „Zilelor Academice Ieșene”, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română-Filiala Iaşi, în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, organizează A XXIV-a ediție a Simpozionului anual internațional al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”. Limbă, cultură și identitate românească, Iaşi, 8–10 octombrie 2025 – manifestare științifică de tradiție, la care, în acest an, participă specialişti din Anglia, Canada, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Polonia,  Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, Spania, Ucraina și Ungaria. Din România, vor susține comunicări cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi și masteranzi din Bacău, Baia Mare, Brașov. București, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași, Oradea, Suceava, Târgu-Mureș, Timișoara.

Simpozionul se va desfășura în format hibrid; deschiderea va avea loc pe 8 octombrie, la ora 9:00, la Filiala din Iași a Academiei Române. Prelegerile prezentate (online) cu acest prilej vor fi susținute de prof dr. habil. Przemysław Dębowiak. Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Polonia, Conf. univ. dr. Valentina Ippolito, Kingston University, Londra, Anglia, Prof. univ. dr. Luisa Valmarin, Universitatea Sapienza, Roma, Italia, Prof. univ. dr. Mihaela Pîrvulescu, Universitatea din Toronto, Canada.

Comunicările vor fi structurate pe secțiuni precum „Lingvistică”, „Istorie literară”, „Memorialistica românească: între documentul istoric și obiectul estetic”, „Cultură şi identitate”; vor fi organizate și două ateliere în cadrul cărora se vor prezenta aspecte ale cercetărilor referitoare la două granturi desfășurate la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”. Informații despre cele 114 comunicări din cadrul simpozionului pot fi obținute prin consultarea programului simpozionului, care se găsește pe site-ul institutului, la adresa: https://www.philippide.ro/simpozion-international.html

