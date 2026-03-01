Iaşi: Peste 1.350 de tineri au participat la simularea admiterii la UMF

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 16:15

Peste 1.350 de elevi de liceu sau absolvenţi au susţinut, duminică, simularea examenului de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) ‘Grigore T. Popa’ din Iaşi.

Preşedintele Societăţii Studenţilor Medicinişti Iaşi, Răzvan Băisan, a declarat, pentru Agerpres, că la simulare s-au înscris 1.351 persoane interesate să studieze la specializările Medicină, Medicină Dentară şi Bioinginerie Medicală din cadrul UMF Iaşi.

Simularea a fost susţinută în 44 de amfiteatre şi săli de curs ale UMF Iaşi.

‘Simularea examenului de admitere a fost organizată asemenea unei admiteri reale. Timp de trei ore, a fost susţinut un test grilă. Totul a decurs conform planului. A fost o simulare impecabilă. Simularea are rolul de a-i ajuta pe candidaţi să se familiarizeze cu formatul concursului, nivelul de dificultate al subiectelor şi condiţiile de desfăşurare, oferindu-le totodată o evaluare realistă a şanselor de admitere’, a declarat preşedintele Societăţii Studenţilor Medicinişti Iaşi.

Potrivit acestuia, rezultatele simulării vor fi afişate în cursul zilei de duminică.

Cea de-a doua sesiune a simulării este programată pentru sfârşitul lunii aprilie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)