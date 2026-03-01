Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iaşi: Peste 1.350 de tineri au participat la simularea admiterii la UMF

Iaşi: Peste 1.350 de tineri au participat la simularea admiterii la UMF

Iaşi: Peste 1.350 de tineri au participat la simularea admiterii la UMF

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 16:15

Peste 1.350 de elevi de liceu sau absolvenţi au susţinut, duminică, simularea examenului de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) ‘Grigore T. Popa’ din Iaşi.

Preşedintele Societăţii Studenţilor Medicinişti Iaşi, Răzvan Băisan, a declarat, pentru Agerpres, că la simulare s-au înscris 1.351 persoane interesate să studieze la specializările Medicină, Medicină Dentară şi Bioinginerie Medicală din cadrul UMF Iaşi.

Simularea a fost susţinută în 44 de amfiteatre şi săli de curs ale UMF Iaşi.

‘Simularea examenului de admitere a fost organizată asemenea unei admiteri reale. Timp de trei ore, a fost susţinut un test grilă. Totul a decurs conform planului. A fost o simulare impecabilă. Simularea are rolul de a-i ajuta pe candidaţi să se familiarizeze cu formatul concursului, nivelul de dificultate al subiectelor şi condiţiile de desfăşurare, oferindu-le totodată o evaluare realistă a şanselor de admitere’, a declarat preşedintele Societăţii Studenţilor Medicinişti Iaşi.

Potrivit acestuia, rezultatele simulării vor fi afişate în cursul zilei de duminică.

Cea de-a doua sesiune a simulării este programată pentru sfârşitul lunii aprilie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Dumitru Chisăliţă: Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 – 100 de dolari/baril
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 16:12

Dumitru Chisăliţă: Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 – 100 de dolari/baril

Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 – 100 de...

Dumitru Chisăliţă: Depăşirea pragului de 9-10 lei/litru la carburanţi devine realistă în România, dacă preţul ţiţeiul se stabilizează la 90 – 100 de dolari/baril
 Israel: Opt persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 15:28

 Israel: Opt persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă

Opt persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbuşirii unei clădiri ”lovite direct” de o rachetă iraniană,...

 Israel: Opt persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă
Cele mai noi evoluţii ale situaţiei din Orientul Mijlociu
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 13:50

Cele mai noi evoluţii ale situaţiei din Orientul Mijlociu

Explozii urmate de coloane de fum au fost auzite la Teheran, după ce Israelul a anunţat începutul unui nou val de lovituri asupra ţintelor...

Cele mai noi evoluţii ale situaţiei din Orientul Mijlociu
Iași: Șase cetățeni din Bangladesh, prinși după ce au trecut Prutul cu o barcă gonflabilă, sprijiniți de călăuze din România și R. Moldova
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 12:40

Iași: Șase cetățeni din Bangladesh, prinși după ce au trecut Prutul cu o barcă gonflabilă, sprijiniți de călăuze din România și R. Moldova

Patru persoane implicate în trafic de migranţi au fost depistate în timp ce încercau să ajute şase cetăţeni din Bangladesh să treacă ilegal...

Iași: Șase cetățeni din Bangladesh, prinși după ce au trecut Prutul cu o barcă gonflabilă, sprijiniți de călăuze din România și R. Moldova
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 12:20

Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului de Conducere al Iranului, transmite ISNA

Alireza Arafi a fost numit, duminică, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de...

Alireza Arafi a fost numit membru al Consiliului de Conducere al Iranului, transmite ISNA
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 12:15

Începe o nouă etapă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis, în perioada 6-13 martie

O nouă etapă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis începe săptămâna viitoare, anunţă Ministerul Finanţelor. În perioada 6-13...

Începe o nouă etapă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis, în perioada 6-13 martie
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 11:42

(AUDIO) CTP Iași sărbătorește Mărțișorul și aniversarea primei curse de tramvai din oraș

Compania de Transport Public din Iași marchează astăzi atât Sărbătoarea Mărțișorului dar și introducerea primei curse cu tramvaiul....

(AUDIO) CTP Iași sărbătorește Mărțișorul și aniversarea primei curse de tramvai din oraș
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 11:40

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional în urma decesului Liderului...

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat şapte zile de sărbători legale şi 40 de zile de doliu naţional