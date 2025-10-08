Ascultă Radio România Iași Live
Iași: Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase din Catedrala Mitropolitană și depuse spre închinare în baldachinul special amenajat

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 08:15 / actualizat: 8 octombrie 2025, 9:52

Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase în această dimineață din Catedrala Mitropolitană și așezate spre închinare, în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Lucian Apopei, a precizat că anul acesta, pelerinii care vin la Iaşi se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse din Grecia.

În ziua hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, pe 14 octombrie, Slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Peste 40.000 de porţii de hrană, ceai şi apă vor fi împărţite de către restaurantele ieşene pelerinilor care vor sosi în oraș în perioada 8- 15 octombrie. Alte 100.000 de porţii cu mâncare vor fi oferite de parohiile şi mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor.

De asemenea, autoritățile au pregătit măsuri speciale pentru ca evenimentele religioase să se desfășoare în siguranță.

Gruparea de Jandarmi Mobilă din Bacău va coordona, împreună cu structurile MAI și Poliția Locală Iași, un dispozitiv integrat de ordine și siguranță publică în jurul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

 

