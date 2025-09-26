Iaşi: Managerul Spitalului ‘Sf.Maria’ susţine că nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia

Foto: qrf

26 septembrie 2025

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru copii ‘Sf. Maria’ Iaşi, dr Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că până acum nu a fost identificată sursa focarului de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens.

‘Suntem cu toate măsurile şi controalele pe secţia de ATI. S-au luat culturi. Întrucât această Serratia există în medii umede, am luat culturi şi din soluţiile care sunt sterile, am luat culturi şi din produse de sânge. Am căutat orice cauză sau orice sursă sau rezervor care poate determina această infecţie. Nu am depistat sursa, dar toate culturile pe care le-am luat – de pe suprafeţe, din apă, din ventilaţie, de pe mâinile personalului, din scurgeri, din soluţii sterile, toate, până la acest moment, au ieşit negative. Mai avem încă culturi în lucru‘, a declarat managerul interimar al Spitalului ‘Sf Maria’, dr Cătălina Ionescu.

Conform acesteia, până acum a fost verificat doar o parte din personal, pentru a nu fi blocat laboratorul spitalului,

‘Până la acest moment nu a fost încă tot personalul testat. Sunt analize etapizate pentru că personalul din ATI e numeros. Nu am putut să testez tot personalul într-o singură zi, pentru că aş bloca laboratorul spitalului şi nu ar mai putea face celelalte analize la pacienţi. Dar personalul, ce s-a testat până acum, a ieşit negativ‘, a răspuns jurnaliştilor dr Cătălina Ionescu.

Potrivit sursei citate, după toţi cei nouă pacienţi care erau internaţi la Terapia Intensivă aveau imunitatea compromisă, ei având şi spitalizare prelungită din cauza gravităţii afecţiunilor de care sufereau.

‘Din cei nouă pacienţi din ATI, şase au decedat. Toţi pacienţii sunt imuno-compromişi cu spitalizare prelungită. Sunt pacienţi care stau la noi în spital de aproximativ două-trei luni din cauza afecţiunilor lor de bază. Practic, sunt imuno-compromişi. Sunt pacienţi care au avut nevoie de manevre de terapie intensivă şi tratamente corespunzătoare afecţiunii lor. S-au făcut manevre medicale, pentru unii dintre ei şi chirurgicale repetate, tot datorate afecţiunilor de bază. Germenul identificat este un germen sensibil la antibiotice. Deci nu este un germeni multidrogorezistent. Din păcate, deşi tratamentul pacienţilor a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontat. (…) Serratia este un germen patogen oportunist care trăieşte în general în mediile umede şi care, la pacienţii imuno-compromişi poate da infecţii. De la infecţii respiratorii, urinare, până la infecţiile de tip sepsis cu evoluţie extrem de agresivă şi fulminantă‘, a declarat presei dr Cătălina Ionescu.

Managerul interimar al Spitalului ‘Sf Maria’ Iaşi a spus că toţi cei şase copii care au murit din cauza bacteriei Serretia au vârste de la o lună la 15 ani, majoritatea lor fiind sugari.

‘Primul caz de infecţie cu bacteria Serratia Marcescens a fost înregistrat pe 7 septembrie. În momentul în care am avut identificate trei cazuri, am raportat cele trei cazuri cumulative drept focar şi am luat măsurile care s-au impus: limitarea internărilor în corpul A al ATI, instruirea şi reinstruirea personalului privind igiena mâinilor, a metodelor de curăţenie, s-au luat făcut teste rapide de autocontrol şi culturi pe mediul de cultură din secţia ATI, de pe suprafeţe, de pe aparatură, din ventilaţie, de pe mâinile personalului. Pe data de 16 au apărut celelalte şase cazuri. În momentul respectiv am intensificat măsurile, în sensul că am informat (…) că nu mai primim pacienţi din alte judeţe decât în limita numărului de locuri din celălalt corp al ATI‘, a declarat dr. Ionescu.

Conform acesteia, toate cele nouă cazuri identificate cu această infecţie sunt în secţia de ATI, din corpul A al unităţii medicale, care între timp a fost închisă şi nu vor fi făcute internări până când nu va fi eradicat focarul de infecţie cu Serratia.

‘Nu vom interna în acel corp până nu eradicăm focarul, până nu se face din nou o curăţenie generală, o dezinfecţie terminală, după care vom lua din nou culturi din secţie. Dacă acele culturi vor ieşi negative, vom da drumul la activitate‘, a declarat dr. Ionescu. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)