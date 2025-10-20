Ascultă Radio România Iași Live
Iaşi: Întâlnire de lucru pe tema alimentării cu energie electrică şi gaze a viitorului Spital Regional de Urgenţă

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 16:15

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a avut, luni, o întâlnire de lucru cu mai mulţi reprezentanţi ai Delgaz Grid SA pentru a discuta, printre altele, despre asigurarea energiei electrice şi gazelor naturale pentru Spitalul Regional de Urgenţă.

‘Reprezentanţii Delgaz au dat asigurări că au atât finanţarea asigurată, documentaţia necesară, cât şi graficele de lucrări stabilite pentru ca atât reţeaua de energie electrică, cât şi cea de gaze naturale să fie realizate în timp util pentru Spitalul Regional de Urgenţă. Primarul Mihai Chirica a dat asigurări că atât Primăria Municipiului Iaşi, cât şi Primăria Popricani vor pune la dispoziţia Delgaz terenurile necesare pentru realizarea reţelelor’, a transmis Biroul de Presă al Primăriei Iaşi.

La sfârşitul săptămânii trecute a fost semnat contractul de lucrări şi dotări pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi, care va fi construit pe un teren din Moara de Vânt pus la dispoziţie de municipalitate.

Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi va fi desfăşurat pe o suprafaţă de teren de 120.000 metri pătraţi în zona Moara de Vânt şi va avea nouă o suprafaţă construită totală de 202.689 metri pătraţi, care cuprinde nouă etaje, 850 de paturi şi 20 de săli de operaţie.

În această unitate medicală, care va înlocui actualul Spital Judeţean de Urgenţe ‘Sf. Spiridon’, vechi de peste 260 de ani, îşi vor desfăşura activitatea aproximativ 3.000 de persoane.

Conform proiectului, SRU trebuie construit pe parcursul a 48 de luni, Valoarea totală a proiectului SRU Iaşi era estimată la 3,23 miliarde lei, banii fiind alocaţi din fonduri europene, un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii şi de la bugetul de stat. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

