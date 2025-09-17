Iași: Festivalul Străzii Lăpușneanu, ediția VII – o sărbătoare pentru întreaga comunitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 12:21

Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, organizează în perioada 19–21 septembrie 2025 cea de-a VII-a ediție a Festivalului Străzii Lăpușneanu, un eveniment care transformă una dintre cele mai îndrăgite artere ale orașului într-un spațiu cultural viu și interactiv.

Timp de trei zile, ieșenii sunt invitați să se bucure de spectacole, concerte, ateliere și activități pentru toate vârstele, desfășurate pe două scene – una amplasată în Piața Unirii și cealaltă în Parcul Mitoc – precum și în alte spații emblematice din centrul orașului.

Programul muzical reunește artiști consacrați și trupe locale iar în fiecare seară, Scena Mare va găzdui concerte susținute de: SUBCARPAȚI, The Mono Jacks, Paul Tihan, trupa Trabanda și formația 7Hills. În Grădina Muzeului Unirii, publicul este invitat să se bucure de recitaluri live într-un cadru elegant, ce combină influențe folk, clasice, franceze și cross- over.

Totodată, la Scena Mică din Parcul Mitoc, publicul va putea savura momente susținute de mai multe școli de muzică din Iași. Un eveniment special este programat duminică, la Scena Mare, unde Corul de Copii al Municipiului Iași va susține un concert plin de energie.

Pentru cei mici, Festivalul Copilăriei din Parcul Mitoc propune zilnic activități creative și educative: ateliere de creație, face-painting, jocuri sportive.

Sâmbătă va avea loc un spectacolul de magie – „Micul Circ”, susținut de Teatro Blu, iar duminică, cei mici se vor bucura de un Show Dance cu personaje alături de Marionette Show. Pe lângă acestea, se vor desfășura sesiuni de sculptură live și workshop-uri de pictură lângă Galeriile UAP, iar sâmbătă și duminică publicul este invitat să participe la Parada Costumelor.

Duminică, Zumba Party va aduce o explozie de energie și va transforma Piața Unirii în cea mai mare sală de fitness în aer liber. Pe tot parcursul festivalului, vizitatorii vor putea explora Târgul de Artă și Antichități și Târgul Meșterilor Populari, unde vor găsi obiecte de colecție, artizanat și creații unicat.

„Festivalul Străzii Lăpușneanu a pornit din dorința de a reda viață uneia dintre cele mai emblematice străzi ale Iașului, transformând-o dintr-un simplu loc de tranzit într-un spațiu al artei și comunității. În fiecare an, ne-am propus să aducem publicului o experiență complexă, în care muzica, teatrul, dansul și atelierele creative să ofere un prilej autentic de conectare între generații. Ediția din acest an este una specială, prin diversitatea programului, prezența unor artiști de renume, dar și implicarea copiilor și a tinerilor talentați din oraș.

Ne bucurăm să vedem cum festivalul a crescut de la an la an, devenind un reper cultural al Iașului, așteptat de public și construit cu multă pasiune de echipa Ateneului și partenerii noștri”, a afirmat Mihai G. Marius-Andrei, managerul interimar al Ateneului Național din Iași.

Pentru mai multe informații accesați pagina https://www.facebook.com/LapusneanuFest.