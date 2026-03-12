Iaşi: Fals evaluator al unei companii internaţionale, arestat pentru înşelăciune de peste 100.000 de euro

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 12:04

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din judeţul Bihor, care pretindea că este evaluator al unei companii internaţionale, a fost arestat pentru 30 de zile de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Iaşi, pentru înşelăciune de peste 100.000 de euro.

Din investigaţiile efectuate până în prezent reiese că, pe 28 februarie, bărbatul, folosindu-se de o calitate mincinoasă de presupus expert evaluator al unei companii internaţionale şi sub un nume fals, s-ar fi prezentat la proprietatea din judeţul Iaşi a unui bărbat, de 40 de ani, sub pretextul verificării existenţei unei sume de bani ce urma să facă obiectul unui comision privind contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil oferit spre vânzare.

‘Bărbatul, profitând de neatenţia acesteia, ar fi indus-o în eroare prin aceea că ar fi înlocuit bancnotele autentice de 200 de euro cu bancnote false, destinate jocurilor, acesta lăsând la vedere suma de 7.000 de euro, bani reali. Prejudiciul cauzat a fost de 128.000 de euro. La data de 10 martie, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Iaşi au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele bărbatului bănuit de săvârşirea faptei’, se menţionează într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, la aceeaşi dată a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, emis de Judecătoria laşi, la o locaţie din judeţul Bihor, persoana cercetată fiind identificată şi condusă la sediul poliţiei pentru audieri.

‘În urma verificării autoturismului şi a controlului corporal au fost descoperiţi 300 de euro, 775 de lei, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, nouă pachete cu margini similare cu cele ale bancnotei de 200 de euro, pe spate fiind imprimat un personaj animat, nouă pachete a câte 100 de bucăţi, toate ambalate şi sigilate, un cântar electronic şi mai multe articole vestimentare. Totodată, în urma percheziţiei domiciliare efectuate de către poliţişti au fost descoperite şi ridicate echipamente electronice, telefoane mobile, carduri bancare, 100 de bancnote cu marginile similare cu cele ale bancnotei autentice de 200 de euro, pe centru având imprimat un desen cu un personaj animat şi 88 de bancnote similare celor autentice de 500 de euro’, se menţionează comunicat.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Activităţile investigativ-operative au fost desfăşurate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie Bihor şi Mureş. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)