Iași: Dublă lansare de carte la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu"

7 octombrie 2025

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi organizează miercuri, 8 octombrie 2025, începând cu ora 15.00, o dublă lansare de carte:  „Veșnicii de-o clipă”, poeme de Toader Răduță și „Gânduri din bazarul cu iluzii”, roman semnat de Ela Răduță.

Recent apărute la Editura „TipoMoldova” din Iași, volumele vor fi prezentate de Emilian Marcu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România și Georgică Manole, scriitor, epigramist. Evenimentul va fi moderat de Aurel Ștefanachi, directorul editurii „TipoMoldova” și Mihaela Tudose, muzeograf, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”.

„Vă invităm să vă bucurați de acest eveniment și de atmosfera plină de farmec a casei lui Mihail Kogălniceanu, o clădire  monument cu un patrimoniu foarte valoros, pe care vă invităm să îl redescoperiți și cu această ocazie”, afirmă Andrei Apreotesei, manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Situat în Iași, pe Strada Mihail Kogălniceanu nr. 11, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” poate fi vizitat de în zilele de marți, miercuri și joi, în intervalul orar 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).

