Iaşi: Dispozitiv integrat de ordine şi siguranţă publică, constituit de jandarmi pentru pelerinajul de Sf Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 11:46

Gruparea de Jandarmi Mobilă ‘Alexandru cel Bun’ Bacău va asigura, în perioada 8 – 15 octombrie, integrarea tuturor măsurilor de ordine şi siguranţă publică pentru pelerinajul la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei din Iaşi, cu prilejul Hramului Sf Cuvioase Parascheva.

Potrivit unui comunicat de presă, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va constitui un dispozitiv integrat de ordine şi siguranţă publică, împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi şi Poliţia Locală Iaşi, care va acţiona permanent, în vederea asigurării siguranţei persoanelor venite în pelerinaj la Iaşi.

Pentru această perioadă, organizatorul estimează participarea unui număr foarte mare de credincioşi, dintre care o parte însemnată va lua parte la procesiunea ‘Calea Sfinţilor’, iar în ziua hramului, prezenţa va fi deosebit de numeroasă, atât la pelerinajul la Racla cu Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, cât şi la Sfânta Liturghie Arhierească oficiată pe scena din faţa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Perioada de afluenţă maximă a pelerinilor va fi în zilele premergătoare sărbătorii, când fluxul de participanţi va fi continuu, iar şirul de credincioşi se va întinde pe aproximativ trei kilometri, cu un timp de aşteptare care poate ajunge între 16-20 de ore.

Conform sursei citate, pentru a evita aglomerarea de persoane şi producerea de busculade, ca în fiecare an, s-a realizat un culoar unic de acces destinat pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană – str. Arhitect G.M. Cantacuzino – str. Iordache Lozonschi – str. Cloşca – str. Petru Movilă – str. Uzinei – str. Morilor – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Sfântul Andrei – str. Iancu Bacalu – Blvd. Regele Ferdinand I al României.

‘Pe toată perioada desfăşurării manifestărilor religioase de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, preoţi, voluntari şi forţele de ordine vor fi prezenţi în zonele de deplasare ale pelerinilor şi vor sta la dispoziţia celor care vor avea nevoie de sprijin şi îndrumare’, se menţionează în comunicatul de presă.

Pentru a evita producerea de evenimente nedorite, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău recomandă pelerinilor să manifeste răbdare şi înţelegere faţă de măsurile luate de organizator cu privire la regulile de acces în zonele destinate pelerinajului şi respectarea indicaţiilor forţelor de ordine.

‘Pe anumite tronsoane, timpul de aşteptare poate fi mai mare, din cauza trecerii de pe un tronson mai lat pe unul mai îngust. Acordaţi o atenţie deosebită copiilor şi persoanelor vârstnice împreună cu care călătoriţi pentru a nu se rătăci, precum şi a bunurilor personale. Persoanele cu probleme grave de sănătate care doresc să participe la pelerinaj şi care au nevoie constantă de îngrijire medicală să se asigure că au asupra lor medicamentele necesare şi istoricul medical, pentru a-l prezenta în cazul unor urgenţe. Totodată, din experienţa anilor trecuţi, este recomandat să participaţi la pelerinaj în prima parte a perioadei, când timpul de aşteptare este mai redus’, transmite Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău.

Având în vedere condiţiile meteorologice schimbătoare, specifice acestei perioade, pelerinii sunt sfătuiţi să se asigure că au haine adecvate pentru vânt şi ploaie.

‘La această manifestare se preconizează o participare foarte numeroasă şi timpul de aşteptare poate fi îndelungat, este bine să aveţi apă şi produse alimentare, întrucât nu în toate zonele se găsesc magazine de unde să vă procuraţi cele necesare. În cazul în care, din orice motive, ieşiţi din rând pentru o perioadă de timp, păstraţi legătura cu persoanele din grupul dumneavoastră şi anunţaţi voluntarii sau forţele de ordine. Asiguraţi-vă că telefonul mobil este încărcat şi, pe cât posibil, aveţi asupra dumneavoastră o baterie externă pentru a putea comunica permanent cu familia sau grupul’, transmite sursa citată.

Conform comunicatului de presă, riveranii şi alte persoane care îşi desfăşoară activitatea profesională şi educaţională în interiorul zonei culoarului unic, unde accesul este restricţionat parţial, este recomandat să aibă asupra lor acte de identificare, legitimaţii de serviciu sau de elev/student ori alte acte care atestă necesitatea prezenţei în acea zonă.

‘Vă asigurăm că vă suntem alături pentru orice situaţie cu care vă confruntaţi, iar în acest sens echipe de dialog ale Jandarmeriei Române sunt prezente în zonă pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră. Desfăşurarea în condiţii de siguranţă a manifestărilor religioase din această perioadă este prioritatea noastră, iar în caz de necesitate, adresaţi-vă cu încredere celui mai apropiat reprezentant al forţelor de ordine aflat în zona unde sunteţi sau apelaţi numărul de urgenţă 112’, mai transmite sursa citată. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)