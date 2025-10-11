Iași: Conferință la Palat: „Limba română ca istorie”, susținută de Acad. Ioan – Aurel Pop, președintele Academiei Române

11 octombrie 2025

Evenimentele dedicate Centenarului Palatului Culturii din Iași (1925 – 2025) continuă cu o nouă „Conferință la Palat”: „Limba română ca istorie”, susținută de Acad. Ioan – Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi invită publicul la această întâlnire specială, care va avea loc joi, 16 octombrie 2025, începând cu ora 17.00, în Sala Voievozilor.

Istoric de prestigiu, specialist în istorie medievală, fost rector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în prezent președinte al Academiei Române, Acad. Ioan-Aurel Pop este cunoscut pentru ampla sa activitate științifică, concretizată în numeroase volume, studii și articole dedicate formării națiunii române și relațiilor dintre români și celelalte popoare europene. Prin cercetările sale, a contribuit la consolidarea identității culturale românești și la promovarea valorilor umaniste în educație și societate.

Remarcat pentru claritatea discursului și capacitatea de a face istoria accesibilă și relevantă pentru publicul larg, acad. Ioan-Aurel Pop se impune ca o voce echilibrată și profundă în spațiul intelectual românesc, un apărător ferm al limbii române, înțeleasă ca expresie a identității și continuității naționale.

„Invităm cu bucurie publicul la acest eveniment cu o semnificație aparte pentru Iași, la 100 de ani de la inaugurarea Palatului: întâlnirea cu un istoric de excepție și o conferință care reafirmă legătura dintre istorie, cultură și limba română – trei piloni fără de care identitatea noastră nu poate exista”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexului Muzeal Național „Moldova”.

Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de valorile spirituale și culturale românești.