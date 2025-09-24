Hackathonul „Maraton de idei pentru comunități primitoare: „Integrarea migranților și refugiaților prin inițiative și activități culturale comunitare locale în bibliotecă”

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 septembrie 2025, 14:56

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în parteneriat cu Fundația Icar și Asociația Comunitățile Viitorului, organizează joi, 25 septembrie 2025, evenimentul de tip hackathon Maraton de idei pentru comunități primitoare, având tema: „Integrarea migranților și refugiaților prin inițiative și activități culturale comunitare locale în bibliotecă”, în cadrul căruia oameni din comunitate, experți, organizații, migranți și autorități se întâlnesc pentru a găsi soluții reale pentru integrarea migranților și refugiaților.

Hackathonul Maratonul de idei pentru comunități primitoare se desfășoară în cadrul proiectului LiBRI (Library Bridges) și este dedicat generării de idei și soluții concrete care pot transforma biblioteca într-un spațiu activ de integrare culturală, incluziune și dialog comunitar. Evenimentul de la Iași este cel de-al șaptelea din cele nouă programate în bibliotecile publice partenere în proiect.

Evenimentul se va desfășura la Filiala „Ion Creangă” a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” (Casa Sindicatelor – Bd. Socola nr. 134), joi, 25 septembrie 2025, în intervalul orar 9.00-17.00. Facilitator: Cosmin Bârzan, președinte al Centrului pentru Resurse Civice „Comunitaria” din Constanța.

Vor participa oameni din comunitate, profesioniști din diverse domenii, experți, organizații, migranți și autorități se întâlnesc pentru a găsi soluții reale pentru integrarea migranților și refugiaților. Vor lucra într-un cadru colaborativ, creativ și intensiv, unde fiecare voce contează și fiecare idee poate schimba viitorul. Participanții vor lucra în echipe, vor analiza probleme și vor propune idei, servicii și inițiative care pot transforma comunitățile în locuri mai deschise și mai prietenoase pentru toți. pentru a găsi soluții reale pentru integrarea migranților și refugiaților.

Principalele rezultate ale hackaton-ului sunt:

– Produse și servicii noi sau elaborate/îmbunătățite.

– Inițiative/activități și sarcini care se încadrează în obiectivele strategice deja stabilite, oferind posibilitatea finalizării planului operațional.

Poiectul Libri – Library Bridges, implementat în România de Asociația Comunitățile Viitorului și în tări precum Italia, Franța, Polonia și Letonia, de către organizații cu expertiză în migrație și biblioteci, își propune să sprijine integrarea cetățenilor din țări non-UE în comunitățile locale prin intermediul bibliotecilor publice, care devin centre de resurse și conexiuni interculturale.