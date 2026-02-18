Galaţi: Autoturisme blocate pe drumuri judeţene; peste 1.300 de consumatori fără energie electrică

Publicat de Andreea Drilea, 18 februarie 2026, 10:33

Două autoturisme au rămas blocate pe drumurile judeţene din Galaţi din cauza condiţiilor meteorologice, iar peste 1.300 de utilizatori din trei localităţi se confruntă cu întreruperi în alimentarea cu energie electrică, potrivit informaţiilor transmise miercuri de Prefectura Galaţi.

La ora 9:00, un autoturism în care se aflau trei persoane, doi adulţi şi un copil, era blocat pe DJ 252H, între Tecuci şi Furceni, la faţa locului deplasându-se un utilaj al Drumurilor Judeţene aflat în zonă, a precizat sursa citată.

De asemenea, un alt autoturism este blocat pe DJ 254, între localităţile Griviţa şi Iveşti, către intervenţie deplasându-se un utilaj al Drumurilor Judeţene împreună cu un echipaj al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi.

În ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică, în localităţile Malu Alb, Drăgăneşti şi Barcea a fost înregistrat un deranjament care afectează 1.360 de utilizatori, echipele Electrica intervenind pentru remedierea avariei. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro