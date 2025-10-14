Galaţi: A început montarea structurii de rezistenţă a heliportului SMURD, amplasat pe acoperişul Spitalului Judeţean

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 octombrie 2025, 14:03

La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Galaţi a început montarea elementelor structurii de rezistenţă pentru heliportul SMURD, care va fi amplasat pe acoperişul parcării supraetajate aflate în construcţie, informează, marţi, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea.

‘Pe şantierul parcării supraetajate se lucrează intens la montarea structurii heliportului SMURD, dar şi la camera de gardă şi pasarela UPU. Noul heliport va permite intervenţii aeriene în regim de urgenţă permanent, iar pasarela va scurta semnificativ timpul de transfer al pacienţilor. Construim pentru oameni, pentru sănătate, pentru viaţă’, a precizat Costel Fotea, într-o declaraţie de presă.

Potrivit sursei citate, heliportul va fi unul modern, dotat cu sistem de aterizare pe timp de noapte, permiţând intervenţii medicale de urgenţă 24 de ore din 24.

În paralel, se lucrează la amenajarea camerei de gardă şi la structura pasarelei de transfer direct către Unitatea de Primiri Urgenţe, care va asigura transportul rapid al pacienţilor şi reducerea timpului de intervenţie.

Conform preşedintelui CJ Galaţi, constructorii desfăşoară simultan lucrări la structura faţadei ventilate, menită să asigure eficienţă energetică sporită şi un aspect modern clădirii.

Noua parcare supraetajată va avea o capacitate de peste 460 de locuri şi va fi dotată cu două lifturi exterioare, heliport SMURD şi pasarelă de legătură directă cu Unitatea de Primiri Urgenţe. (Agerpres/ FOTO spitalulurgentagalati.ro)