Prima pagină » Știri » Regional » (FOTO) Urșii, tot mai prezenți în localitățile nemțene

(FOTO) Urșii, tot mai prezenți în localitățile nemțene

(FOTO) Urșii, tot mai prezenți în localitățile nemțene

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 09:20

Azi noapte, locuitorii din 3 localități nemțene au primit mesaje de atenționare din partea autorităților prin care era semnalată prezența urșilor la Farcașa, Bicaz și Gârcina.

Astfel, la ora 23.39, ”a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Farcașa, str. Bisericii. A fost emis mesaj RO-Alert”, a informat I.S.U. Neamț.

La 02.26, ”a fost semnalată prezența unui urs în orașul Bicaz, localitatea Izvorul Muntelui. A fost emis mesaj RO-Alert”.

La 04.13, I.S.U. Neamț trimitea populației o nouă atenționare: ”A fost semnalată prezența unui urs în localitatea Gârcina, str. Magnoliei. A fost emis mesaj RO-Alert”.

Din păcate, urșii sunt tot mai prezenți în comunități, săptămâna trecută au mai fost înregistrate alte 4 mesaje Ro-Alert, în numai 48 h, la Bicaz, Agapia și Ceahlău.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO ISU NT

