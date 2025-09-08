Ascultă Radio România Iași Live
(FOTO) Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în cartierul Obcini din municipiul Suceava

8 septembrie 2025


Trei persoane au fost rănite, în această dimineață, într-un accident produs în cartierul Obcini din municipiul Suceava.

Un autoturism a derapat, a ieșit de pe carosabil și a lovit trei pietoni. Victimele sunt doi copii, de șapte și zece ani, și o femeie de 35 de ani.

Toți au fost preluați conștienți de ambulanțe și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Suceava.

Radio Iași/FOTO ISU Suceava

