(FOTO) Neamţ: Zeci de arme şi mii de proiectile deţinute ilegal, descoperite de poliţişti în urma a 31 percheziţii domiciliare

Publicat de Andreea Drilea, 5 iunie 2025, 17:47

ACȚIUNI ALE POLIȚIȘTILOR DIN NEAMȚ PENTRU VERIFICAREA RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI PRIVIND REGIMUL ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR.

În urma perchezițiilor au fost ridicate 26 de arme neletale din categoria celor supuse autorizării, 5 arme neletale din categoria celor supuse notificării, 3 detectoare de metal, 5 replici de armă tip airsoft, peste 9.000 de proiectile metalice destinate armelor neletale din categoria celor supuse autorizării, peste 300 de cartușe destinate armelor neletale din categoria celor supuse autorizării , 6 săbii, o macetă și un dispozitiv de termoviziune.

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 iunie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț, împreună cu cei din cadrul Polițiilor municipale și orășenești și ai Secțiilor de Poliție Rurală arondate, sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul parchetelor de pe lângă judecătoriile Piatra-Neamț, Roman, Târgu-Neamț și Bicaz, au pus în executare 31 mandate de percheziție, în mai multe dosare penale în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun.

