Publicat de Gabriela Rotaru, 21 august 2025, 12:49

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” LA IAȘI!

CONCERT CAMERAL – CVARTETUL „Ad Libitum” – JOI, 28 august 2025

CONCERT SIMFONIC EXTRAORDINAR – VINERI, 05 septembrie 2025

În perioada 24 august – 21 septembrie 2025, timp de 29 de zile, România devine cea mai mare scenă a muzicii clasice universale.

Cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional “George Enescu”, devenit un simbol al valorii culturale românești, marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician român, George Enescu și evocă memoria altor creatori emblematici ai secolului XX.

Organizat o dată la doi ani, începând cu anul 1958, acest festival a devenit un punct de referință internațional pentru excelența artistică.

„Aniversări / Celebrations” este tema acestei ediții, în programul festivalului regăsindu-se peste 95 de concerte susținute de peste 4.000 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, ce vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Internațional „George Enescu” este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Membrii Cvartetului „Ad Libitum” și orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași vor concerta în cadrul festivalului, evenimentele având loc atât la Iași, cât și la București., după cum urmează:

CONCERT CAMERAL – CVARTETUL „Ad Libitum”

Remus Azoiței – vioară

Șerban Mereuță – vioară

Bogdan Bișoc – violă

Filip Papa – violoncel

SINA KLOKE – pian

JOI, 28 august 2025, ora 19:00 – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iasi

SÂMBĂTĂ, 30 august 2025, ora 11:00

Sala „Auditorium” – Muzeul Național de Artă al României, București

În program:

Dmitri Șostakovici – Cvartetul de coarde nr.8 în do minor, op.110

George Enescu – Cvartetul de coarde nr.2 în sol major, op.22

Johannes Brahms – Cvintetul cu pian în fa minor, op.34

Pentru concertul care va avea loc la Iași, biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29.

CONCERT SIMFONIC EXTRAORDINAR

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA Iași

Dirijor: Jiří Rožeň

Solist: Răzvan Popovici – violă

VINERI, 05 septembrie 2025, ora 19:00 – Casa de cultură a Studenților Iași

LUNI, 08 septembrie 2025, ora 17:00 – Ateneul Român, București

În program:

George Enescu – Piesă de concert pentru violă și pian (aranjament pentru orchestră de Mihail Secichin)

Stan Golestan – Arioso și Allegro de concert (orchestrație Flaviu Mogoșan)

George Enescu – Simfonia nr.2 în la major, op.17

Pentru concertul care va avea loc la Iași, biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro.

Pentru cele două concerte care vor avea loc la București, biletele se găsesc pe https://www.cts.eventim.ro/artist/festivalul-george-enescu/.