Expoziția „Pe aripi de visare” – Virginia Baz Baroiu la Muzeul de Artă din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2025, 10:40

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunță deschiderea expoziției „Pe aripi de visare”, semnată de artista Virginia Baz Baroiu, care va putea fi vizitată în perioada 8 – 26 octombrie 2025, la Palatul Culturii din Iași.

Vernisajul va avea loc miercuri, 8 octombrie 2025, ora 17.00, în prezența criticului de artă dr. Maria Bilașevschi, președintele Filialei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Curatorul expoziției este dr. Corina Cimpoeșu, muzeograf.

„Prin acest demers expozițional, Muzeul de Artă își continuă misiunea de a aduce în atenția publicului valori ale artei românești, lucrările Virginiei Baz Baroiu fiind expresia rafinată a unei vieți dedicate acuarelei, invitând vizitatorii să descopere frumusețea și forța acestei tehnici”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, Virginia Baz Baroiu este considerată una dintre cele mai valoroase acuareliste ale artei românești. Îndrăgostită de această tehnică, artista a cultivat-o cu pasiune de-a lungul întregii sale cariere, construindu-și un stil inconfundabil. A organizat numeroase expoziții personale și a participat la un impresionant număr de expoziții colective, contribuind semnificativ la peisajul artistic național.

Expoziția „Pe aripi de visare” aduce în fața publicului o selecție de lucrări care invită la evadarea din cotidian și la pătrunderea într-un univers de povești vizuale. Vizitatorii vor descoperi peisaje fantastice, grădini subacvatice mirifice, nori învolburați și cetăți morganice, toate construite în registrul unui imaginar feeric și luminos. (Radio Iași/ Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)

