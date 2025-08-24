Cutremur cu magnitudinea 4,2 în judeţul Vrancea

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 09:00

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminică, la ora 7:15, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 107,7 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 36 km vest de Focşani, 64 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km est de Braşov, 92 km sud-vest de Bârlad şi 94 km sud de Bacău.

În august, în România s-au produs 15 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)