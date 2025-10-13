Concert caritabil „PER TE” – solidaritate prin muzică pentru copiii români orfani de război din raionul Cernăuți

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 13 octombrie 2025, 15:12

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul ieșean la concertul vocal-instrumental caritabil „PER TE”, un eveniment dedicat ajutorării copiilor români orfani de război din raionul Cernăuți, desfășurat în cadrul proiectului „ȘI NOUĂ NE PASĂ!”.
„Prin eleganța și emoția interpretărilor, concertul își propune să aducă împreună artiști și public într-un gest de solidaritate și speranță pentru copiii aflați în nevoie, demonstrând că arta poate fi un liant al empatiei și al generozității”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.
Evenimentul va avea loc duminică, 19 octombrie 2025, ora 18.00, în Sala „Ștefan Procopiu” a Palatului Culturii din Iași și va fi prezentat de Elena Mândru, președintele Societății Scriitorilor Fără Frontiere.
Programul muzical va reuni artiști de prestigiu: soprana Marina Porumb, tenorul Liviu Muntean, acompaniați la pian de Ina Cristea.
Biletele pot fi achiziționate online, pe platforma bilet.ro. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)
