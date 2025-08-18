Caravana SFR revine la Vaslui, în cadrul Zilelor Municipiului. Ediția a 6-a îl are ca invitat special pe actorul Marcel Iureș
Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 10:06
După încheierea celei de-a 16-a ediții a Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR) de la Iași, Caravana SFR ajunge, în perioada 20-22 august 2025, la Vaslui, Capitala Tineretului 2025, evenimentul fiind inclus în programul Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui.
Timp de trei zile, Vasluiul va găzdui o serie de evenimente cinematografice și teatrale, completate de dezbateri și discuții. Programul include filme și scurtmetraje recente, un spectacol de teatru și întâlniri cu invitați speciali, desfășurate în mai multe locații din oraș.
Printre invitații speciali ai acestei ediții se numără și actorul Marcel Iureș, care va fi prezent în prima zi de festival, desfășurată sub genericul Teatru și film cu Marcel Iureș.
Andrei Giurgia, directorul Festivalului Serile Filmului Românesc: „Ne bucurăm că reușim, și anul acesta, să aducem Caravana SFR la Vaslui, Capitala Tineretului 2025, alături de OpenCamp, care ne susține încă de la primele ediții. Credem că publicul are nevoie de contact direct cu filmul, teatrul și invitații speciali, pentru că arta poate inspira o întreagă comunitate”.
Accesul la toate evenimentele Caravanei SFR este gratuit.
PROGRAMUL CARAVANEI SFR
Miercuri, 20 august 2025
Teatru și film cu actorul Marcel Iureș
19:00 – Spectacol de teatru – Moș Nichifor (regia Alexandru Dabija), o producție Teatrul Act
21:30 – Proiecția filmului Pacificatorul – The Peacemaker (regia Mimi Leder)
*Evenimentele se vor desfășura la Centrul Cultural Județean Vaslui
Joi, 21 august 2025
19:00 – O selecție de scurtmetraje românești lansate și premiate în perioada 2023-2025
21:00 – Proiecția seriei Tovarășu’: facerea, gloria și desfacerea unui dictator (regia Trevor Poots)
Invitat: Dan Drăghicescu, producător asociat
*Evenimentele se vor desfășura la Centrul „Zbor HUB”
Vineri, 22 august 2025
20:00 – Dezbatere – Manipularea în filmul românesc
Invitat: Andrei Galiță, expert CNSAS
21:30 – Proiecția filmului Anul Nou care n-a fost (regia Bogdan Mureșanu), în prezența echipei
*Evenimentele se vor desfășura la Teatrul de Vară Vaslui
Eveniment organizat și susținut de: Primăria Municipiului Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, Open Camp Vaslui, Centrul Cultural Județean Vaslui, Vaslui Capitala Tineretului din România 2025, Federația Tinerilor din Vaslui, A.C.C.E.D.
Produs de: Asociația Artis
DESPRE SFR
Festivalul SFR este unicul de acest profil din țară, dedicat în exclusivitate filmului românesc și a reușit, de-a lungul anilor, să transforme capitala Moldovei într-un pol al cinematografiei românești.
„Din 2010, ne place să promovăm filmul românesc din toate timpurile, iar personalitățile care au fost la festival de-a lungul timpului ne confirmă faptul că inițiativa noastră contează, că publicul vrea să vadă film românesc pe marele ecran și că putem merge cu încredere mai departe.” (echipa SFR)
