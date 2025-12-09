Bugetul alocat Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vrancea s-a micşorat

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 15:01

Mai multe servicii sociale acordate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea sunt în pericol pentru finalul acestui an şi începutul lui 2026.

Reprezentanţii instituţiei spun că au primit pentru anul acesta mai puţini bani decât în cel de dinainte, în timp ce estimările lor arătau arătau că au nevoie de o sumă aproape dublă.

Mai multe detalii are corespondentul RRA, Gabriel Sava: De la an la an bugetul alocat Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vrancea s-a micşorat, deşi nevoile au crescut, spune Daniela Nicolaş, directorul instituţiei.

Daniela Nicolaş: În anul bugetar 2024 noi am avut o alocare de 120 de milioane, la începutul anului 2025 ne-au fost alocate 98 de milioane, deci mult mai puţin decât anul trecut. În cadrul fundamentării bugetare pentru anul 2025, nouă ne-a reieşit un necesar de 220 de milioane de lei. Pe lângă faptul că alocarea bugetară a fost mai mică, a trebuit să o împărţim şi pe cele patru trimestre, ceea ce ne-a adus în imposibilitatea de a plăti drepturi salariale chiar de la începutul trimestrului 2.

Consiliul Judeţean Vrancea a lansat un apel public către Guvernul României pentru asigurarea finanţării corespunzătoare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea.

Mihaela Gârleanu: Copii, adulţii şi vârstnicii din centrele DGASPC, dar şi angajaţii care îi îngrijesc sunt puşi în risc direct. În 2025, judeţul a oprimit cu aproape 10 milioane de lei mai puţin decât anul trecut, bani care înseamnă hrană, medicamente, utilităţi şi salarii, a declarat Mihaela Gârleanu, purtător de cuvânt al Consiliului Judeţean Vrancea. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)