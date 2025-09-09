Botoşani: Incendiu la locomotiva unui tren de călători; cauza – o defecţiune la sistemul de frânare

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 06:28

Un incendiu a izbucnit, aseară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoșani, în zona localității Leorda.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, sprijiniți ulterior de un microbuz.

Flăcările se manifestau la partea inferioară a locomotivei, însă cei 12 ocupanți ai trenului (11 pasageri și un angajat CFR) au reușit să iasă la timp.

Pompierii au acționat rapid și au lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locomotivă.

Pasagerii au fost transportați în siguranță la Gara Botoșani, cu microbuzul Detașamentului de Pompieri Botoșani. Aceștia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cel mai probabil, o defecțiune la sistemul de frânare ar fi cauzat incendiul.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO ISU BT