Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Botoşani: Incendiu la locomotiva unui tren de călători; cauza – o defecţiune la sistemul de frânare

Botoşani: Incendiu la locomotiva unui tren de călători; cauza – o defecţiune la sistemul de frânare

Botoşani: Incendiu la locomotiva unui tren de călători; cauza – o defecţiune la sistemul de frânare

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 06:28

Un incendiu a izbucnit, aseară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoșani, în zona localității Leorda.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, sprijiniți ulterior de un microbuz.

Flăcările se manifestau la partea inferioară a locomotivei, însă cei 12 ocupanți ai trenului (11 pasageri și un angajat CFR) au reușit să iasă la timp.

Pompierii au acționat rapid și au lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă la întreaga locomotivă.

Pasagerii au fost transportați în siguranță la Gara Botoșani, cu microbuzul Detașamentului de Pompieri Botoșani. Aceștia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cel mai probabil, o defecțiune la sistemul de frânare ar fi cauzat incendiul.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO ISU BT

Etichete:
Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 05:42

Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României

Un fost ofițer din conducerea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut luni pe aeroportul din Timișoara și...

Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României
Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 05:39

Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget

Premierul Ilie Bolojan a subliniat aseară că măsurile adoptate în educație erau absolut necesare pentru a face economii la buget. Creșterea...

Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget
Guvernul Franţei a fost demis prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 05:36

Guvernul Franţei a fost demis prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională

Guvernul Franţei a fost demis în această seară prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională, care au refuzat să-i acorde încrederea pentru...

Guvernul Franţei a fost demis prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională
(AUDIO/FOTO) Profesorii așteaptă decizia sindicatelor centrale privind formele de protest
Prim plan luni, 8 septembrie 2025, 18:07

(AUDIO/FOTO) Profesorii așteaptă decizia sindicatelor centrale privind formele de protest

Conducerile sindicatelor profesorilor din învățământul preuniversitar sunt nemulțumite de rezultatul dialogului purtat luni, la București, cu...

(AUDIO/FOTO) Profesorii așteaptă decizia sindicatelor centrale privind formele de protest
Prim plan luni, 8 septembrie 2025, 11:35

(AUDIO) Elevii și părinții, păreri împărțite despre deschiderea anului școlar la Iași

În judeţul Iași, cele mai multe dintre cadrele didactice se alătură apelului lansat de sindicate. În majoritatea colegiilor mari din municipiul...

(AUDIO) Elevii și părinții, păreri împărțite despre deschiderea anului școlar la Iași
Prim plan luni, 8 septembrie 2025, 11:04

Câteva mii de cadre didactice protestează în Piaţa Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educaţie

Câteva mii de cadre didactice din toată ţara protestează, luni, în Piaţa Victoriei din Capitală, împotriva măsurilor luate de Guvern în...

Câteva mii de cadre didactice protestează în Piaţa Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educaţie
Prim plan luni, 8 septembrie 2025, 10:23

METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Prognoză specială pentru regiunea Moldovei Interval de valabilitate: 08 septembrie, ora 12 – 08 septembrie, ora 23 Vor fiunele înnorări...

METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Prim plan luni, 8 septembrie 2025, 10:10

(FOTO) Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în cartierul Obcini din municipiul Suceava

Trei persoane au fost rănite, în această dimineață, într-un accident produs în cartierul Obcini din municipiul Suceava. Un autoturism a...

(FOTO) Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în cartierul Obcini din municipiul Suceava