BOTOȘANI: De la 1 octombrie, locatarii de la bloc plătesc integral pierderile de apă

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 11:30

Începând cu data de 1 octombrie, locuitorii de la bloc vor plăti integral pierderile de apă înregistrate la nivelul scării în care locuiesc.

Nova Apaserv a aplica Metodologia de defalcare și facturare a cantităților de apă potabilă în condominii, aprobată prin Hotărâre de Consiliu Județean.

Operatorii serviciilor de utilităţi publice asigură furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice la limita de proprietate (care este căminul de branșament) și asigură montarea, funcţionarea şi verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare a consumului la branşamentul utilizatorului.

Până la implementarea modificărilor, în cazul condominiilor, diferențele de consum apărute între contorul general de branșament și consumurile individuale din condominiu nu au fost integral facturate, o parte din diferență fiind suportată de operatorul regional.

Începând cu data de 01 octombrie 2025, întreaga diferență dintre consumul total înregistrat pe contorul de branșament și consumurile individuale va fi repartizată în mod egal tuturor unitățile imobiliare și facturată integral conform legii.

S.C. Nova Apaserv S.A., în calitate de Operator Regional Unic, recomandă tuturor persoanelor fizice și agenților economici care locuiesc sau își desfășoară activitatea într-un condominiu să își ia din timp măsurile tehnice și organizatorice necesare funcționării corespunzătoare a instalațiilor interioare de apă pentru a evita situațiile neplăcute, în care contravaloarea va fi foarte mare.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro