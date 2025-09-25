Botoşani: Bărbat care mergea pe bicicletă, rănit de un glonţ tras dintr-un poligon privat

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2025, 10:47

Un bărbat care mergea cu bicicleta pe un drum naţional din judeţul Botoşani a fost rănit, miercuri, de un glonţ tras dintr-un poligon privat, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Delia Nenişcu.

Potrivit acesteia, bărbatul a fost rănit uşor şi a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’ Botoşani.

‘Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Bucecea au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat de 53 de ani, din oraşul Bucecea, ar fi fost lovit de un glonţ, în timp ce se deplasa pe drumul naţional DN 29C, în apropierea unui poligon de tragere privat. A fost constituită echipă operativă formată din poliţişti ai Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase care au demarat cercetări pentru stabilirea împrejurărilor in care s-a produs evenimentul. În locul indicat de victimă a fost identificat un element de muniţie, care a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor’, a precizat Nenişcu.

Până la finalizarea cercetărilor a fost ridicată autorizaţia de funcţionare a poligonului respectiv şi a fost suspendată activitatea acestuia.

Cercetările sunt efectuate pentru infracţiunile de vătămare corporală din culpă şi uz de armă fără drept. AGERPRES