Botoșănenii pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2025–2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 octombrie 2025, 15:12

Botoșănenii racordați la sistemul centralizat de termoficare pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2025–2026.
Pentru a beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie 2025, clienții aflaați în situații financiare vulnerabile trebuie să completeze Cererea și Declarația pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului, să atașeze documentele justificative și să le depună la sediul societății din Strada Vârnav – Școala Gimnazială nr. 7, până cel târziu la data de 15 noiembrie 2025.
De asemenea, beneficiarii sunt rugați să atașeze ultimele facturi complete de gaze naturale și/sau energie electrică, care trebuie să conțină în mod obligatoriu codul de client și codul locului de consum în vederea acordării suplimentului pentru energie.
Persoanele care dețin Carte Electronică de Identitate sunt obligate să prezinte o adeverință care să confirme adresa de domiciliu, întrucât aceasta nu este înscrisă pe documentul de identitate.
Formularele pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței și suplimentului pentru energie pot fi descărcate de pe site-ul societății www.moderncalor.ro/comunicate– unde sunt publicate și condițiile de eligibilitate și lista completă a documentelor necesare.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure (cetățeni români sau străini) care au domiciliul sau reședința în municipiul Botoșani, în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie. Limita maximă de venit este de 1.386 lei net/persoană în cazul familiilor și de 2.053 lei net/persoană pentru persoanele singure. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)
