Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDUIO) Poluare peste limite la Iași: valorile PM10 au fost depășite cinci zile la rând

(AUDUIO) Poluare peste limite la Iași: valorile PM10 au fost depășite cinci zile la rând

(AUDUIO) Poluare peste limite la Iași: valorile PM10 au fost depășite cinci zile la rând

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 07:23

În ultimele cinci zile, la Iași, au fost depășite limitele admise pentru indicatorul de poluare PM10.

Acesta reprezintă particule în suspenie cu un diametru mai mic de 10 micrometri, care pot provoca probleme respiratorii, cardiovasculare și iritații, iar valoarea de peste 50 de micrograme pe metru cub indică o poloare semnificativă.

Cu mai multe detalii, redactorul nostru Constantin Mihai: În ultimele 5 zile, indicatorul PM10 la Iași a fost depășit frecvent, fiind înregistrate și valori de 96 de micrograme pe metru cub la stațiile Iași 1 din Podul de Piatră, Iași 2 din cartierul Cantemir și Iași 6 la Tomești-Holboca. În zona Moldovei, indici deteriorați au mai fost înregistrați la stația Suceava 1, indice de poluare 75 de micrograme pe metru cub. Peste 50 de micrograme pe metru cub este considerat pericol pentru sănătatea publică. De remarcat că, la Galați, după încetarea activității combinatului siderurgic, indicii au scăzut la 50-55. În România, recordul poluării îl deține Bucureștiul, la 3 puncte din sectorul 2, peste 100, și la Mogoșoaia, 95 de micrograme pe metru cub. Pe locul secund a fost Iașiul și, pe locul 3, Clujul, unde indicii de poluare au ajuns la 85. Cauzele acestei poluări o constituie lipsa curenților de aer: nu a bătut vântul și nu a plouat.

 

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO Facebook Primăria Iași/ arhivă)

Etichete:
(AUDIO) Sondaj în rândul cadrelor didactice: peste 3.100 de profesori din Iași vor boicot la simulări
Prim plan marți, 10 martie 2026, 07:11

(AUDIO) Sondaj în rândul cadrelor didactice: peste 3.100 de profesori din Iași vor boicot la simulări

Peste 3.100 de profesori din județul Iași și-au exprimat intenția de a boicota simularea examenelor naționale, arată un sondaj realizat în...

(AUDIO) Sondaj în rândul cadrelor didactice: peste 3.100 de profesori din Iași vor boicot la simulări
Ministerul de Finanţe promite că cel târziu astăzi va fi publicat bugetul pe 2026
Prim plan marți, 10 martie 2026, 06:59

Ministerul de Finanţe promite că cel târziu astăzi va fi publicat bugetul pe 2026

Ministerul de Finanţe promite că cel târziu mâine va fi publicat bugetul pe 2026, iar forma lui finală va fi votată săptămâna viitoare de...

Ministerul de Finanţe promite că cel târziu astăzi va fi publicat bugetul pe 2026
Enescu Rapsodia I aranj. Ștefan Diaconu
Prim plan luni, 9 martie 2026, 21:44

Dosar Classix Festival 2026 – Ansamblul Esbjerg la Iași

Esbjerg Ensemble a fost invitat din nou la Iași cu două concerte senzaționale, o nouă confirmare a calității excepționale arătate și în...

Dosar Classix Festival 2026 – Ansamblul Esbjerg la Iași
A început astăzi demontarea teraselor de pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași
Prim plan luni, 9 martie 2026, 13:39

A început astăzi demontarea teraselor de pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași

Primăria a început astăzi demontarea teraselor de pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași. Acțiunea face parte dintr-un plan de reconfigurare a...

A început astăzi demontarea teraselor de pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași
Prim plan luni, 9 martie 2026, 12:45

273 de cetăţenii români şi din alte state UE au fost evacuaţi cu zboruri ale companiei poloneze LOT

Două zboruri de evacuare cu 273 de cetăţenii români la bord operate de compania poloneză LOT au aterizat azi noapte la Bucureşti. La bordul...

273 de cetăţenii români şi din alte state UE au fost evacuaţi cu zboruri ale companiei poloneze LOT
Prim plan luni, 9 martie 2026, 12:41

În Vrancea a scăzut numărul urşilor care se hrănesc din tomberoane

România are cea mai numeroasă populaţie de urşi din Europa, între 10.000 şi aproape 13.000 de exemplare, mult peste nivelul optim. În multe...

În Vrancea a scăzut numărul urşilor care se hrănesc din tomberoane
Prim plan luni, 9 martie 2026, 12:07

(AUDIO) Cursuri gratuite și sute de locuri de muncă disponibile în județul Vaslui

Deși planul urmează să fie aprobat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, reprezentanții AJOFM Vaslui estimează că...

(AUDIO) Cursuri gratuite și sute de locuri de muncă disponibile în județul Vaslui
Prim plan luni, 9 martie 2026, 11:44

Iași: UAIC va conferi titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) va conferi luni, 16 martie 2026, ora 14.00, în Sala Senatului, titlul de Doctor Honoris...

Iași: UAIC va conferi titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române