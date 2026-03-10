(AUDUIO) Poluare peste limite la Iași: valorile PM10 au fost depășite cinci zile la rând

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 07:23

În ultimele cinci zile, la Iași, au fost depășite limitele admise pentru indicatorul de poluare PM10.

Acesta reprezintă particule în suspenie cu un diametru mai mic de 10 micrometri, care pot provoca probleme respiratorii, cardiovasculare și iritații, iar valoarea de peste 50 de micrograme pe metru cub indică o poloare semnificativă.

Cu mai multe detalii, redactorul nostru Constantin Mihai: În ultimele 5 zile, indicatorul PM10 la Iași a fost depășit frecvent, fiind înregistrate și valori de 96 de micrograme pe metru cub la stațiile Iași 1 din Podul de Piatră, Iași 2 din cartierul Cantemir și Iași 6 la Tomești-Holboca. În zona Moldovei, indici deteriorați au mai fost înregistrați la stația Suceava 1, indice de poluare 75 de micrograme pe metru cub. Peste 50 de micrograme pe metru cub este considerat pericol pentru sănătatea publică. De remarcat că, la Galați, după încetarea activității combinatului siderurgic, indicii au scăzut la 50-55. În România, recordul poluării îl deține Bucureștiul, la 3 puncte din sectorul 2, peste 100, și la Mogoșoaia, 95 de micrograme pe metru cub. Pe locul secund a fost Iașiul și, pe locul 3, Clujul, unde indicii de poluare au ajuns la 85. Cauzele acestei poluări o constituie lipsa curenților de aer: nu a bătut vântul și nu a plouat.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO Facebook Primăria Iași/ arhivă)