(AUDIO) Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est începe mâine, la Iași!

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește, începând de mâine, cea de-a patra ediție a Simpozionului Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est.

Este organizat de Institutul Francez din România și Agenția Universitară a Francofoniei, în parteneriat cu universitatea ieșeană iar tema ediției din acest an vizează instrumentele de structurare a cercetării europene, cu accent pe programele Orizont Europa, menite să încurajeze noi parteneriate academice și științifice în spațiul francofon.

Timp de două zile, programul include ateliere științifice pe patru direcții tematice și premii pentru tinerii cercetători, care constau în stagii de cercetare în Franța.

Cea de-a patra ediție a Simpozionului Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est are loc în contextul aniversării a 165 de ani de la fondarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Directorul Institutului Francez din Iași, Vincent Henry: Contribuția universătății este majoră, fiindca universitatea a co-organizat, adică Institutul Francez poate organiza un asemenea eveniment doar dacă este susținut puternic de universitate. Anul ăsta nu a fost doar ajutat, dar co-organizat. Acest simpozion a acceptat ideea de a-l organiza la Iași, în cadrul aniversar universităților, dar și pentru a arăta cât de importantă este limba franceză pentru această universitate. Avem cu Alexandru Ioan Cuza o colaborare foarte veche, de când s-a instalat Centrul Cultural Francez, apoi Institutul Francez, la Iași, de mai mult de 30 de ani. Evident, simpozionul, de fapt, este un amestec de ateliere practice despre, de exemplu, finanțarea proiectelor de cercetare, dar și momente de comunicare, din mai multe domenii.

(Radio Iași, Raluca Cebere/FOTO UAIC)