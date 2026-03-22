(AUDIO) Poliția Română marchează, la Iași, Ziua Poliției, printr-un eveniment la Palas Mall

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 martie 2026, 13:04

Poliția Română marchează, astăzi, la Iași, Ziua Poliției, printr-un eveniment organizat în incinta Palas Mall.
Manifestările se desfășoară până la ora 18:00, iar publicul are acces la o serie de activități interactive și demonstrații pregătite de polițiști.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Adina-Ioana Ciobanu, în zonă este organizată o expoziție de armament și tehnică.
De asemenea, sunt prezentate autoutilitare utilizate de Serviciul pentru Acțiuni Speciale, iar vizitatorii pot testa simulatoare de conducere sub influența alcoolului.
Adina-Ioana Ciobanu: Vă invităm să sărbătoriți, alături de noi, Ziua Poliției Române, un eveniment dedicat siguranței și respectului față de lege. Alături de noi, polițiștii, vă așteaptă o zi plină de momente, unde veți găsi: simulatorul giroscopic, un echipament care reproduce răstogolirea unui autoturism în timpul unui accident; simulatorul kinetic, care transformă traversarea străzii într-un exercițiu interactiv, în care regulile sunt învățate prin joc; simulatorul de conducere sub influența alcoolului; autospecială de intervenție; ateliere despre siguranță rutieră; ochelarii care simulează consumul de alcool și droguri; expoziția de armament a luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și trusa criminalistică. Nu în ultimul rând, câinii polițiști, precum și mult așteptatul moment de demonstrație pentru dumneavoastră.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO Vasile Geles/ arhivă)

