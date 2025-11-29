Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Până duminică, în Moldova se vor înregistra precipitații importante sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare

(AUDIO) Până duminică, în Moldova se vor înregistra precipitații importante sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 11:53


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Valabilitate: 29 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare

Zone afectate: Moldova

Temporar va ploua în cea mai mare parte a Moldovei.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5…7 cm, în nordul Carpaților Orientali.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp în
jumătatea de sud a Carpaților Orientali.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 14

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ

Zone afectate: județele Bacău și Vrancea

În județele Bacău și Vrancea, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

