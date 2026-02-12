(AUDIO) Nereguli grave privind acordarea ajutoarelor de încălzire identificate la Primăria Comunei Horgeşti, judeţul Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 12 februarie 2026, 10:56

Inspectorii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău au descoperit nereguli grave privind acordarea ajutoarelor de încălzire la Primăria Comunei Horgeşti.

Au fost verificate 108 familii beneficiare de sprijin financiar pentru încălzirea locuinţei, atât în ceea ce privește documentele din dosarele întocmite pentru acordarea ajutorului, cât şi la domiciliul acestora.

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru: ”În 40 de cazuri, beneficiarii dețineau în proprietate locuințe care nu erau locuibile, fără surse de încălzire, nefinalizate, nemobilate sau neutilate sau fără uși și geamuri. De asemenea, în 42 de cazuri, din declarațiile membrilor familiei, rudelor sau vecinilor, a reișit că persoanele beneficiare sunt plecate în străinătate. Ca urmare a neregurilor constatate, inspectorii sociali au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit unui număr de 82 de beneficiari, precum și reanalizarea tuturor dosarelor de ajutor pentru încălzire aflate în plată în Comuna Horgești pentru sezonul rece noiembrie 2025-martie 2026.”

(Radio Iaşi/Gabriel Pop/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)