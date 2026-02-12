Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Nereguli grave privind acordarea ajutoarelor de încălzire identificate la Primăria Comunei Horgeşti, judeţul Bacău

(AUDIO) Nereguli grave privind acordarea ajutoarelor de încălzire identificate la Primăria Comunei Horgeşti, judeţul Bacău

(AUDIO) Nereguli grave privind acordarea ajutoarelor de încălzire identificate la Primăria Comunei Horgeşti, judeţul Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 12 februarie 2026, 10:56

Inspectorii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacău au descoperit nereguli grave privind acordarea ajutoarelor de încălzire la Primăria Comunei Horgeşti.

Au fost verificate 108 familii beneficiare de sprijin financiar pentru încălzirea locuinţei, atât în ceea ce privește documentele din dosarele întocmite pentru acordarea ajutorului, cât şi la domiciliul acestora.

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru: ”În 40 de cazuri, beneficiarii dețineau în proprietate locuințe care nu erau locuibile, fără surse de încălzire, nefinalizate, nemobilate sau neutilate sau fără uși și geamuri. De asemenea, în 42 de cazuri, din declarațiile membrilor familiei, rudelor sau vecinilor, a reișit că persoanele beneficiare sunt plecate în străinătate. Ca urmare a neregurilor constatate, inspectorii sociali au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit unui număr de 82 de beneficiari, precum și reanalizarea tuturor dosarelor de ajutor pentru încălzire aflate în plată în Comuna Horgești pentru sezonul rece noiembrie 2025-martie 2026.”

(Radio Iaşi/Gabriel Pop/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă
Prim plan joi, 12 februarie 2026, 05:58

Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă

Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al...

Şedinţă de guvern; modificarea Legii privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, pe agendă
Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 20:02

Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), alături de instituții publice și private din întreaga țară, marchează și în acest an Ziua...

Campanie națională de apelare responsabilă. România, iluminată în roșu de Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112
Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava: Premieră – Dealurile Californiei, de Jez Butterworth, regia Horia Suru
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 20:02

Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava: Premieră – Dealurile Californiei, de Jez Butterworth, regia Horia Suru

Spectacolul Dealurile Californiei de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru, va fi prezentat publicului pe 14 februarie, la ora 19:00. Noua...

Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava: Premieră – Dealurile Californiei, de Jez Butterworth, regia Horia Suru
Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 18:59

Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii

Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii. Rapoartele pentru anul trecut arată că doar două luni au...

Românii călătoresc din ce în ce mai puţin în ţară, atrag atenţia specialiştii
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 18:56

România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile din cauza amânărilor repetate ale CCR în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor (Dragoş Pîslaru)

România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile de peste 230 milioane de euro din cauza amânărilor repetate ale...

România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene nerambursabile din cauza amânărilor repetate ale CCR în ceea ce priveşte reforma pensiilor magistraţilor (Dragoş Pîslaru)
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 18:49

Uniunea Europeană a aprobat Fonduri din Programul SAFE pentru 8 state

Consiliul Uniunii Europene a adoptat astăzi o serie de decizii executive prin care se pune la dispoziţia a opt state membre: Belgia, Bulgaria,...

Uniunea Europeană a aprobat Fonduri din Programul SAFE pentru 8 state
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 17:57

Actul normativ ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice a primit raport favorabil

Modificările legislative care vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi ordinul de protecţie, au primit raport favorabil...

Actul normativ ce vizează prevenirea şi combaterea violenţei domestice a primit raport favorabil
Prim plan miercuri, 11 februarie 2026, 17:54

România, printre ţările UE cu cea mai mare creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în 2025

Datele publicate de Eurostat indică o nouă creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în Uniunea Europeană. La sfârşitul lunii decembrie...

România, printre ţările UE cu cea mai mare creştere a numărului de refugiaţi ucraineni în 2025