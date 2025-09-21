Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Moaștele Sfântului Grigore Palama, aduse la Iași de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 septembrie 2025, 10:34

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au anunțat că, în acest an, cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi aduse în pelerinaj, la Iași, moaștele Sfântului Grigore Palama.

De peste 600 de ani sfintele moaște sunt păstrate în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, Grecia.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașului, Lucian Apopei a precizat că se împlinesc 20 de ani de la inițierea Pelerinajului Sfinților cu ocazia Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Lucian Apopei: Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este un deosebit prilej pentru pelerinii din țara și din străinătate de a poposi la Iași, transformând orașul într-un adevărat centru duhovnicesc al ortodoxiei. Anul acesta, pelerinii care vor veni să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Paraschevă se vor putea închina și la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic. Acestea vor fi așezate spre închinare, ca de obicei, alături de racla cu sfintele moaște ale ocrotitoarei Moldovei în baldachinul special amenajat din curtea Catedralei Mitropolitane.

 

 

Manifestările prilejuite de Zilele Iașului și ale Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva vor avea loc în perioada 10 – 19 octombrie. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ arhivă)

