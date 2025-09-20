(AUDIO) IRO Iași organizează sesiuni de informare despre voluntariatul în donarea de celule stem

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2025, 10:20

Institutul Regional de Oncologie din Iași desfășoară în acest weekend o serie de sesiuni de informare privind importanța voluntariatului în donarea de celule stem, utilizate în tratarea afecțiunilor oncologice.

Centrul Donatorilor de Celule Stem din Iași a fost înființat în 2013, iar în prezent numără 1.400 de voluntari, susține coordonatorul centrului, Elena Albu.

Elena Albu: Acest Registru Național este o bază de date care ne permite să căutăm un donator compatibil, aici, în acest spațiu etnogeografic, asemănându-ne puțin genetic. Și atunci, dacă această bază de dati ar fi mai mare și ar fi mai multă lume înscrisă în registru, și pacienții noștri ar reuși să identifice într-un timp foarte scurt un donator neînrudit. Pacienții care au nevoie de celule stem pentru un transplant, sunt pacienți cu boli foarte grave, oncologice sau non-oncologice, o boală a celulei stem care face imposibilă supraviețuirea tocmai prin faptul că sângele nostru nu este produs în parametri optimi. Există o lege formulată și promulgată în acest scop. Donatorul care a donat deja celule stem poate beneficia de 10 ani de asigurare medicală în condițiile în care nu are resurse financiare și nu are asigurarea de sănătate. În plus, beneficiază de evaluări medicale complete periodice, pentru că ei sunt monitorizați. Pe parcursul donării de celule stem, beneficiază de concediu medical, justificând absența de la serviciu.

Centrul de Celule Stem din Iași furnizează date și informații pentru Registrul Internațional din domeniu, a declarat managerul Insitului Regional de Oncologie, Mirela Grosu.

Mirela Grosu: Institutul Regional de Oncologie coordonează registrul regional pentru donatorii de celule STEM. Este foarte important pentru noi acest program pentru că ne furnizează date și informații și nu numai pentru noi, ci pentru Registru Național și Internațional al donatorilor. Avem mulți pacienți care au nevoie de transplant de celule stem, autotransplant și alotransplant. Este important pentru noi că acest departament să funcționeze și echipa medicală de care dispunem asigură tratamentul medical pentru pacienții cu leucemii. Sunt solicitări multe și facem eforturi ca să asigurăm o programare în funcție de starea medicală a pacienților.

Acțiunile de informare au loc în contextul Zilei Internaționale a Donatorului de Celule Stem, marcată astăzi. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)