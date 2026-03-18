(AUDIO) Intervenție în premieră la Iași: medicii au salvat un copil de 7 luni

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 12:37

Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași au reușit să salveze viața unui bebeluș de șapte luni, cu multiple malformații cardiace.

Managerul unității medicale, Lucian Eva, a declarat că cea mai gravă dintre acestea era situată la nivelul creierului și putea duce la deces.

Intervenția chirurgicală a fost realizată în laboratorul de Neuro-radiologie al spitalului și a presupus o conlucrare între cadrele medicale de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” și cele de la Neurochirurgie.

În prezent, starea micuțului este stabilă. El a redevenit conștient, se poate alimenta și vascularizarea creierului a fost reluată, a precizat doctorul Lucian Eva: ”E un copil cu multiple malformații, o malformație cardiacă și o malformație arterio-venoasă la nivelul creierului, care a necesitat o intervenție complexă de închidere a acestei malformații arterio-venoasă printr-o procedură endovasculară. Este prima procedură de acest timp care a fost realizată la un copil de asemenea vârstă, o vârstă foarte mică. Copilul are o evoluție bună și înțeleg de la colegii noștri la Pediatrie că urmează să fie transferat la București pentru rezolvarea malformației cardiace. Această malformație e un ghem de vase anormal, care producea un ”fenomen de furt” al sângelui în circulația normală. După închiderea ei, de către colegii noștri din laboratorul de tratament endovascular, s-a reluat vascularizația normală a creierului.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)