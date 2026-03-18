(AUDIO) Ieșenii, chemați să doneze apă pentru Republica Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 07:52

Autoritățile locale din Iași extind sprijinul acordat Republicii Moldova și către cetățenii din Soroca, rămași fără apă potabilă, ca urmare a poluării râului Nistru cu produse petroliere, după ce Rusia a bombardardat acum o săptămână o hidrocentrală ucraineană situată pe Nistru, în regiunea Cernăuţi.

Începând de astăzi, în municipiu au fost deschise cinci puncte de colectare – în Piața Unirii, Piața Palatului, Piața Voievozilor, Esplanada Oancea și în zona Kaufland Păcurari.

Primarul Mihai Chirica îi îndeamnă pe ieșeni să doneze, în special, apă în recipiente mari: ”De principiu am luat legătura și cu doamna primar a municipiului Soroca. Suferă și ei din lipsa apei potabile. Practic, noi am dat comandă să luăm, prin intermediul Salubris, măcar 100 de rezervoare de 1000 de litri/bucata și să mergem să le împărțim în mai multe puncte, pentru că ne-ar ajuta foarte mult să le distribuim în mai multe puncte deodată, pentru că cisternele mari le țin pe loc și atunci o să mergem cu rezervoare mici și le punem și o să le golim să le putem face umplerile mult mai rapid. Și pentru Bălți și pentru Soroca, inclusiv o campanie umanitară de a strânge apă potabilă îmbuteleată în, să spunem, recipiente mai mari. Am solicitat ca să mergem și cu ele în aceste localități. De altfel, suferința e pe toată marginea râului Nistru. Toată această apă, care nu mai poate fi utilizată pentru a deveni potabilă, se va revărsa în apropierea orașului Odessa la circa 50 de kilometri și au priză de apă potabilă acolo. Deci e o problemă care s-a generalizat din cauza nenorocirii de război. Dar acum, sigur, atenția noastră se îndreaptă asupra Republicii Moldova și ne vom implica pe tot parcursul zilelor care urmează în rezolvarea acestei chestiuni.”

La 16 martie, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă pe râul Nistru, în urma avarierii infrastructurii energetice din Novodnistrovsk, Ucraina, care a dus la poluarea apei și la întreruperea alimentării în din raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sângerei. Sunt probleme cu furnizarea apei și în alte 8 raioane.

Un convoi umanitar va pleca din Iași către Republica Moldova, transportând 100 de rezervoare de câte 1.000 de litri pentru alimentarea cu apă a cetățenilor din municipiile Bălți și Soroca.

Reamintim că în data de 15 Ianuarie 2023 a fost semnat documentul de înfrățire a municipiilor Iași și Bălți.

Momentan, nu este semnat un document similar de înfrățire cu Soroca.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)