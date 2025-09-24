(AUDIO) Iași: Spațiile din parcul industrial Lețcani, pregătite pentru licitație

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 septembrie 2025, 15:13

Consiliul Județean Iași a aprobat astăzi, în unanimitate, ultima variantă a documentației de scoatere la licitație a spațiilor din viitorul parc industrial Lețcani.

Președintele Costel Alexe a declarat că negocierile cu reprezenatnții locali s-au decalat din cauza condițiilor puse ca în aceste spații să nu se desfășoare activități de comerț, ci de producție.

Costel Alexe: Sper eu că până la finalul acestui an să avem toată documentația de scoatere la licitație a celor loturi. Consiliul Local Lețcani, cred că de mai bine de un deceniu, au pus la dispoziție două suprafețe de teren. O suprafață este cea de la TransAgropolis unde, practic, avem o investiție care nu și-a atins obiectivul. Ulterior, începând cu 2020, curtea este blocată și de acel spital mobil covid, care încă nu a fost relocat de statul român pe amplasamentul din CA Roseti. Și a doua suprafață de teren, cea a parcului industrial, deși a fost dat în administrare acum mai bine de un deceniu, a fost nevoie de câțiva ani ca, practic, în 2021 să obținem acele resurse financiare ca parcul să prindă ființă.

Proiectul a fost aprobat în urmă cu 13 ani și fondurile de realizare ale acestuia au fost majorate cu 30 de milioane de lei, 8 milioane venind de la Guvern și altele de la Consiliul Județean Iași.

Tot în acest context, Costel Alexe a mai precizat că deoarece Spitalul Mobil Covid aparține Ministerului de Interne, departamentul pentru Situații de Urgență trebuie să analizeze documentația pentru relocare și să construiască platforma betonată de pe șoseaua C. A. Rosetti. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)