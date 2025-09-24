Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iași: Spațiile din parcul industrial Lețcani, pregătite pentru licitație

(AUDIO) Iași: Spațiile din parcul industrial Lețcani, pregătite pentru licitație

(AUDIO) Iași: Spațiile din parcul industrial Lețcani, pregătite pentru licitație

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 septembrie 2025, 15:13

Consiliul Județean Iași a aprobat astăzi, în unanimitate, ultima variantă a documentației de scoatere la licitație a spațiilor din viitorul parc industrial Lețcani.
Președintele Costel Alexe a declarat că negocierile cu reprezenatnții locali s-au decalat din cauza condițiilor puse ca în aceste spații să nu se desfășoare activități de comerț, ci de producție.
Costel Alexe: Sper eu că până la finalul acestui an să avem toată documentația de scoatere la licitație a celor loturi. Consiliul Local Lețcani, cred că de mai bine de un deceniu, au pus la dispoziție două suprafețe de teren. O suprafață este cea de la TransAgropolis unde, practic, avem o investiție care nu și-a atins obiectivul. Ulterior, începând cu 2020, curtea este blocată și de acel spital mobil covid, care încă nu a fost relocat de statul român pe amplasamentul din CA Roseti. Și a doua suprafață de teren, cea a parcului industrial, deși a fost dat în administrare acum mai bine de un deceniu, a fost nevoie de câțiva ani ca, practic, în 2021 să obținem acele resurse financiare ca parcul să prindă ființă.

Proiectul a fost aprobat în urmă cu 13 ani și fondurile de realizare ale acestuia au fost majorate cu 30 de milioane de lei, 8 milioane venind de la Guvern și altele de la Consiliul Județean Iași.
Tot în acest context, Costel Alexe a mai precizat că deoarece Spitalul Mobil Covid aparține Ministerului de Interne, departamentul pentru Situații de Urgență trebuie să analizeze documentația pentru relocare și să construiască platforma betonată de pe șoseaua C. A. Rosetti. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 12:26

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor....

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 11:34

CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie

UPDATE 11:35 – Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie...

CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie
Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după decesul unui copil
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 11:28

Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după decesul unui copil

UPDATE – Municipalitatea a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete pe domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ, a declarat,...

Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după decesul unui copil
ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 10:54

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți

ISTORIE și MUZICĂ, seria culturală interdisciplinară centrată pe evocarea unor personalități și momente importante din istoria României,...

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 10:47

Un artist, un pian, un țambal – Cătălin Răducanu revine la Palatul Culturii din Iași

Ateneul Național din Iași continuă tradiția promovării muzicii de calitate prin reluarea proiectului Un artist, un pian, un țambal, un concept...

Un artist, un pian, un țambal – Cătălin Răducanu revine la Palatul Culturii din Iași
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 10:36

Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală

Un nou mesaj de ameninţare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineaţa, prin mail, către mai multe şcoli din Bucureşti şi din...

Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 10:33

METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării

COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 24-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și...

METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 10:30

RUSALKA ajunge la Iași: proiecția de gală a filmului regizat de Claudiu Mitcu, cu Maia Morgenstern, are loc pe 10 octombrie la Cinema Ateneu

RUSALKA, regizat de Claudiu Mitcu, un film care abordează tema înaintării în vârstă şi a înfruntării regretelor trecutului, cu o...

RUSALKA ajunge la Iași: proiecția de gală a filmului regizat de Claudiu Mitcu, cu Maia Morgenstern, are loc pe 10 octombrie la Cinema Ateneu