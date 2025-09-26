(AUDIO) Iași: Șase copii morți la Spitalul de Copii din Iași, după infectarea cu bacteria Serratia

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 15:40

UPDATE – Ministerul Sănătății a anunțat că nouă copii cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Până în prezent au fost raportate șase decese.

Potrivit instituției, deocamdată nu poate fi stabilită o legătură directă între infecție și decese, aceasta urmând să fie determinată de experții medico-legali.

Prima infecție a fost depistată pe 13 septembrie, dar spitalul a raportat situația către DSP abia pe 19 septembrie, când erau deja patru pacienți infectați.

Ministerul acuză unitatea medicală că nu a luat la timp măsurile de izolare și nu a respectat obligația legală de raportare.

Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat trimiterea de urgență a Corpului de Control și a Inspecției Sanitare de Stat la Iași și a avertizat că vor fi aplicate sancțiuni și demiteri, dacă se confirmă neraportarea infecțiilor.

Până acum au fost aplicate amenzi de 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului și pentru un medic ATI, precum și o amendă de 50.000 de lei pentru unitatea sanitară.

UPDATE – Poliția Iași s-a autosesizat în cazul deceselor de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. Inspectoratul de Poliție Județean a transmis că, până la acest moment, nu au fost înregistrate sesizări oficiale privind situația relatată în mass-media. Totuși, polițiștii s-au sesizat din oficiu, iar cercetările vor fi desfășurate sub coordonarea unității de parchet competente.

Focar de infecție la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Până în prezent au fost înregistrate șase decese la copii cu vârste între o săptămână și 14 ani, după infectarea cu o bacterie din familia Serratia.

Directorul medical al spitalului, Cătălina Ionescu, a precizat că primul caz a fost raportat pe 7 septembrie, când trei copii au fost confirmați cu infecție. Numărul acestora a ajuns acum la nouă.

Cătălina Ionescu: Este un germen sensibil la antibiotice, deci nu este un germen multidrogorezistent. Din păcate, deși tratamentul pacienților a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontat. Din cei 9 pacienți din focar, 6 pacienți au decedat. Toți pacienții sunt imunocompromiși, cu spitalizare prelungită, pacienți care stau la noi în spital de aproximativ 2-3 luni de zile. Prin afecțiunile lor de bază, practic, sunt imunocompromiși. Sunt pacienți care au avut manevre de terapie intensivă și tratamente corespunzătoare afecțiunii lor. Manevre medicale, unii dintre ei și chirurgicale repetate, tot datorată afecțiunilor de bază.

Corpul A al secției de Terapie Intensivă a fost închis, iar toate cazurile noi sunt internate în corpul B. Din 16 septembrie nu se mai primesc pacienți din alte județe în corpul afectat.

Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Iași, Marius Voicescu, a declarat că au fost recoltate probe și se analizează documentele medicale ale pacienților.

Marius Voicescu: În urma notificării primite de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, Direcția de Sănătate Publică Iași a demarat o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate a asistenției medicale cu Serratia. O echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP Iași și CNSP Iași s-a deplasat la această unitate sanitară pentru evaluarea situației, pentru analizarea documentelor medicale și recoltarea de probe biologice. Acestea sunt în curs de prelucrare în laboratorul DSP, iar rezultatele vor contribui la clarificarea contextului epidemiologic. Unitatea sanitară a inițiat măsuri de limitare a răspândirii infecției conform procedurilor în vigoare, iar ancheta este în curs de desfășurare și, desigur, concluziile vor fi comunicate la finalizarea investigației.

Astăzi au fost raportate ultimele două decese: un sugar și un copil de 12 ani. Sursa bacteriei nu a fost încă identificată. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)