Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO/FOTO) Profesorii așteaptă decizia sindicatelor centrale privind formele de protest

(AUDIO/FOTO) Profesorii așteaptă decizia sindicatelor centrale privind formele de protest

(AUDIO/FOTO) Profesorii așteaptă decizia sindicatelor centrale privind formele de protest

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 18:07 / actualizat: 9 septembrie 2025, 7:46

Conducerile sindicatelor profesorilor din învățământul preuniversitar sunt nemulțumite de rezultatul dialogului purtat luni, la București, cu președintele Nicușor Dan.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, a declarat că protestele continuă și așteaptă un răspuns de la conducerile centrale ale sindicatelor pentru a afla care sunt modalitățile concrete de protest în școli: ”Luni, la București, au protestat aproximativ 50.000 de persoane, preponderent profesori, preponderent personalul angajat din unitățile de învățământ, dar eu cred că semnalul a fost unul extrem de clar, atât pentru Guvernul României, cât și pentru Ministrul Educației. Pe de altă parte, din câte am înțeles, de la întâlnirea cu Nicușor Dan nu au apărut niște rezultate concrete, așa cum ne-am fi așteptat. Ne-am fi dorit foarte mult, de exemplu, ca acesta să medieze o întâlnire chiar cu primul ministru, Ilie Bolojan, eventual cu actualul ministru al Educației. Cred că a fost mai degrabă o întâlnire de complezență pentru a mai da drumul la acea supapă atențiunii sociale, care este foarte mare pe acest segment din învățământul preuniversitar românesc. Pe de altă parte, avem niște certitudini în ceea ce privește protestele viitoare. Mă refer aici la acele proteste care vor continua săptămânal în fața Ministerului Educației, vor continua cel puțin lunar în fața Guvernului și rămâne să avem foarte probabil și un comunicat al celor două federații în ceea ce privește eventualul boicot a actului de predare de la nivelul fiecarei unități de învățământ, dacă va fi sau nu făcut. Probabil că în funcție rezultatele și de tablou general se va transmite un verdict în acest sens.”

Protestele au loc în contextul în care profesorii se declară nemulțumiți de măsurile din Ordonanţa 141, printre care se numără și mărirea normei didactice, de la 18 la 20 de ore pe săptămână.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO CNSLR Fratia)

Etichete:
Botoşani: Incendiu la locomotiva unui tren de călători; cauza – o defecţiune la sistemul de frânare
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 06:28

Botoşani: Incendiu la locomotiva unui tren de călători; cauza – o defecţiune la sistemul de frânare

Un incendiu a izbucnit, aseară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava – Botoșani, în zona localității Leorda. La...

Botoşani: Incendiu la locomotiva unui tren de călători; cauza – o defecţiune la sistemul de frânare
Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 05:42

Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României

Un fost ofițer din conducerea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut luni pe aeroportul din Timișoara și...

Un fost ofițer de informații din Republica Moldova este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis Belarusului secrete de stat ale României
Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 05:39

Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget

Premierul Ilie Bolojan a subliniat aseară că măsurile adoptate în educație erau absolut necesare pentru a face economii la buget. Creșterea...

Ilie Bolojan: Măsurile din educație erau absolut necesare pentru economii la buget
Guvernul Franţei a fost demis prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională
Prim plan marți, 9 septembrie 2025, 05:36

Guvernul Franţei a fost demis prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională

Guvernul Franţei a fost demis în această seară prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională, care au refuzat să-i acorde încrederea pentru...

Guvernul Franţei a fost demis prin votul deputaţilor din Adunarea Naţională
Prim plan luni, 8 septembrie 2025, 11:35

(AUDIO) Elevii și părinții, păreri împărțite despre deschiderea anului școlar la Iași

În judeţul Iași, cele mai multe dintre cadrele didactice se alătură apelului lansat de sindicate. În majoritatea colegiilor mari din municipiul...

(AUDIO) Elevii și părinții, păreri împărțite despre deschiderea anului școlar la Iași
Prim plan luni, 8 septembrie 2025, 11:04

Câteva mii de cadre didactice protestează în Piaţa Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educaţie

Câteva mii de cadre didactice din toată ţara protestează, luni, în Piaţa Victoriei din Capitală, împotriva măsurilor luate de Guvern în...

Câteva mii de cadre didactice protestează în Piaţa Victoriei împotriva modificărilor aduse sistemului de Educaţie
Prim plan luni, 8 septembrie 2025, 10:23

METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Prognoză specială pentru regiunea Moldovei Interval de valabilitate: 08 septembrie, ora 12 – 08 septembrie, ora 23 Vor fiunele înnorări...

METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Prim plan luni, 8 septembrie 2025, 10:10

(FOTO) Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în cartierul Obcini din municipiul Suceava

Trei persoane au fost rănite, în această dimineață, într-un accident produs în cartierul Obcini din municipiul Suceava. Un autoturism a...

(FOTO) Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în cartierul Obcini din municipiul Suceava