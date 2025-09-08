(AUDIO/FOTO) Profesorii așteaptă decizia sindicatelor centrale privind formele de protest

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 18:07 / actualizat: 9 septembrie 2025, 7:46

Conducerile sindicatelor profesorilor din învățământul preuniversitar sunt nemulțumite de rezultatul dialogului purtat luni, la București, cu președintele Nicușor Dan.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, a declarat că protestele continuă și așteaptă un răspuns de la conducerile centrale ale sindicatelor pentru a afla care sunt modalitățile concrete de protest în școli: ”Luni, la București, au protestat aproximativ 50.000 de persoane, preponderent profesori, preponderent personalul angajat din unitățile de învățământ, dar eu cred că semnalul a fost unul extrem de clar, atât pentru Guvernul României, cât și pentru Ministrul Educației. Pe de altă parte, din câte am înțeles, de la întâlnirea cu Nicușor Dan nu au apărut niște rezultate concrete, așa cum ne-am fi așteptat. Ne-am fi dorit foarte mult, de exemplu, ca acesta să medieze o întâlnire chiar cu primul ministru, Ilie Bolojan, eventual cu actualul ministru al Educației. Cred că a fost mai degrabă o întâlnire de complezență pentru a mai da drumul la acea supapă atențiunii sociale, care este foarte mare pe acest segment din învățământul preuniversitar românesc. Pe de altă parte, avem niște certitudini în ceea ce privește protestele viitoare. Mă refer aici la acele proteste care vor continua săptămânal în fața Ministerului Educației, vor continua cel puțin lunar în fața Guvernului și rămâne să avem foarte probabil și un comunicat al celor două federații în ceea ce privește eventualul boicot a actului de predare de la nivelul fiecarei unități de învățământ, dacă va fi sau nu făcut. Probabil că în funcție rezultatele și de tablou general se va transmite un verdict în acest sens.”

Protestele au loc în contextul în care profesorii se declară nemulțumiți de măsurile din Ordonanţa 141, printre care se numără și mărirea normei didactice, de la 18 la 20 de ore pe săptămână.

