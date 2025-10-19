(AUDIO/FOTO) De astăzi intră în funcțiune cele trei dispecerate ale furnizorului de curent electric Delgaz Grid

Publicat de Andreea Drilea, 19 octombrie 2025, 09:31

De astăzi intră în funcțiune cele trei dispecerate ale furnizorului de curent electric Delgaz Grid, din Zona Moldovei, complet automatizate.

Investiția a fost realizată cu bani europeni din care peste 70% fonduri nerambursabile.

Directorul general adjunct de la Delgaz Grid, Cristi Ifrim a declarat că cele trei dispecerate – Suceava, Bacău și Iași sunt interconectate între ele, ceea ce permite un management de calitate în cazul unor avarii.

În prezent, echipamentele instalate pot detecta o avarie în timp real și se poate creea o alimentare pe un alt circuit, astfel încât, timpul de întrerupere a curentului electric să nu depășească o oră.

Cristi Ifrim: ”Proiectul a fost făcut cu fonduri europene, deci aproximativ 84 de milioane de lei, dintre care 61 cu o finanțare europeană nereambursabilă, deci fără presiune financiară pe clienți, dar va aduce mari beneficii din punct de vedere a asigurării continuitate în alimentare și pe serviciile oferite de către DelgazGrid. În cadrul proiectului am implementat variantă nouă de SCADA, de Outage Management. A avut și parte de rețea vreo 22 km de rețea de joastă tensiune și vreo 10.000 de contoare smart de implementat. Stații de transformare sunt 124 integrate din vreo 133, vreo 650 de posturi și vreo 2.000 de echipamente telecomandate.”

Directorul firmei care a implementat proiectul de automatizare şi digitalizare a reţelei de energie electrică pentru zona Moldovei, Radu Vasile, a afirmat că Delgaz Grid este în prezent unul dintre cei mai avansați operatori din Europa: ”Dimensiunea sistemului este ce a reușit Delgaz în anii aceștia este spectaculoasă. Deci astăzi, Delgaz adună 150.000 de data point-uri de timp real în fiecare secundă, care permit un control foarte bun al rețelei și o operare eficientă permanentă. De astăzi încolo, practic prin sistemul ADMS (Advanced Distribution Management System), toate aceste informații ajung să fie folosite în toate sistemele de business ale Delgazului, în zona de contoare, în zona de call center, în zona de relație cu clienții și cu autoritățile de reglementare.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)