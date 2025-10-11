(AUDIO) Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași se redeschide, de astăzi, publicului

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 09:51



Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași se redeschide, de astăzi, publicului.

Proiectul de modernizare a început în urmă cu trei ani și a suferit mai multe modificări, deoarece, în zonă, au fost descoperite artefacte și locuințe din secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Întregul ansamblu identificat s-a constituit într-un muzeu subteran.

Pe de altă parte, au fost construite un amfiteatru în aer liber, fântâni arteziene interative, precum și un sistem de iluminat modern.

Întregul proiect are o valoare de 18 milioane de lei și a fost realizat din fonduri ale Primăriei, a declarat edilul Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Esplanada aduce și un element de noutate, înființăm și un muzeu sau să-i spunem, poate, o sală de expoziție a artefactelor care au fost descoperite din săpătura archeologică de pe amplasamentul actualului parc și, sigur, foarte multe elemente de nouătate absolută pentru Iași, inclusiv fântâni programabile cu lumini, cu muzică, cu sisteme de sonorizare de tip grădină, amplasat pe toată suprafața. Credem noi un aspect cât mai apropiat din ceea ce ne dorim de la Iași, e capitala istorică a României și capitala nedeclarată oficial, culturală a României, dar prezentă permanent în spațiul cultural românesc, în prima linie.

