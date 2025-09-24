Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Dialoguri pentru deblocarea exproprierilor necesare realizării extinderii șoselii de centură a Iașului

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 septembrie 2025, 13:15 / actualizat: 24 septembrie 2025, 15:23

Joi vor avea loc noi dialoguri cu reprezentanții primăriilor din Ciurea, Miroslava și Iași în vederea deblocării expropierilor necesare realizării extinderii șoselii de centură a Iașului care face legătura între Capăt CUG și Ciurea.
Anunțul a fost făcut în ședința de astăzi a Consiliului Județean Iași, de către președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.
Reprezentantul forului județean și-a exprimat speranța că până la sfârșitul anului, caietul de sarcini va fi întocmit, iar anul viitor va putea fi implementat proiectul.
Costel Alexe: Cred că mult așteptate pentru comunitățile din zona metropolitană și mai ales pentru locuitorii municipiului Iași sunt aceste două sectoare de drum. Cel mai strident, astăzi, este practic lărgirea la patru benzi, capăt CUG până la centură, la Ciurea. Și săptămâna asta, joi, avem încă o dată discuții cu executivul și tot joi ne vom întâlni cu cei trei reprezentanți ai UAT municipiul Iași, Miroslava și Ciurea, pentru a vedea exact cum putem să deblocăm acest proces al exproprierilor. Am avut discuția cu colegii din executiv. Una din condiții sau un avantaj pentru cel care va câștiga licitația este să finalizeze cât se poate, de repede, acel sector de drum.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
