(AUDIO) Defibrilatoare automate pentru salvarea de vieți în trei județe din Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 23 martie 2026, 10:37

90 de defibrilatoare automate externe vor fi instalate în județele Iași, Vaslui și Botoșani, în cadrul unui proiect derulat în parterneriat cu instituții sanitare din Republica Moldova.

Inițiativa este menită să îmbunătățească intervențiile de urgență înainte de sosirea ambulanței, mai ales pentru cazurile medicale din mediul rural.

Dispozitivele sunt esențiale în pentru persoane care au suferit un stop cardiac și pot fi folosite inclusiv de cei fără pregătire de specialitate, fiind complet automatizate – a precizat directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euronest Iași, Alina Popa: ”Pe lângă partea de infrastructură, să-i spunem, la fel de important este și informarea populației, nu doar cu privire la modul de utilizare a acestor echipamente care sunt automate, ci mai ales cu privire la locațiile unde se află amplasate defibrilatoarele, în așa fel încât ele să poată fi integrate inclusiv în sistemul 112, ca atunci când un cetățean apelează 112 să i se poată indica din dispecerat, dacă este cazul că în apropiere există un astfel de echipament care poate fi utilizat până la sosirea ambulanței. Acesta este și unul dintre motivele pentru care, pornind de la timpii de răspuns și de intervenție, în special în mediul rural, mare parte din echipamente vor fi amplasate în mediul rural.”

Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 320 de mii de euro.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

 

