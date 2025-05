(AUDIO) De săptămâna viitoare în municipiul Iași vor fi eliberate noile Cărți Electronice de Identitate

Publicat de Andreea Drilea, 11 mai 2025, 17:15

De săptămâna viitoare în municipiul Iași vor fi eliberate noile Cărți Electronice de Identitate. În județul Iași programul a fost lansat în urmă cu 4 zile.

Primarul Iașului, Mihai Chirica a subliniat faptul că aceste noi tipuri de documente de identitate oferă un acces facil la serviciile financiare electronice, la semnătura electronică și pot fi folosite drept documente de călătorie în Uniunea Europeană: ”Deja am intrat în Programul Național de Eliberare a Cărții de Identitate Electronică, care, sigur, vine să modernizeze un sistem de evidență a populației, nu are nimic de-a face cu toate teoriile conspirației, nu ia identitatea nimănui, nu o fură, nu o dă nimănui ci pur și simplu este o formă modernă de a ține evidența fiecărui cetățean al României pentru că în Cartea de Identitate nu vor fi doar informații legate de codul numeric personal sau seria și numărul acelui document, ci alte informații legate și de carnetul de sănătate, de evoluția stării civile, informație de care fiecare autoritate are nevoie. Prin urmare, cred că este nevoie să ne grăbim și noi în implementarea acestui document, ușor de utilizat și foarte bine de adus la cunoștința opiniei publice.”

Deocamdată, Cărțile electronice de identitate sunt accesibile în București și în județele Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța, Ploiești și Oradea.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă)