(AUDIO) Criză financiară fără precedent în primăriile din Vaslui: salarii blocate și instituții în impas

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 13:38 / actualizat: 26 septembrie 2025, 14:44

Primăriile din județul Vaslui se confruntă cu o criză financiară fără precedent: bugetele locale au rămas fără resurse, salariile angajaților sunt blocate, iar funcționarea instituțiilor riscă să fie grav afectată.

În multe comune, deja din luna octombrie nu mai există fonduri pentru acoperirea salariilor, iar situația se anunță identică pentru noiembrie și decembrie.

Primarul comunei Puiești, Ticu Cezar, declară că, în lipsa unei intervenții urgente din partea Guvernului, activitatea primăriei riscă să fie suspendată:

Situația este la fel de gravă și în comuna Ivănești, unde primarul Vasile Novac spune ca deja a înjumătățit îndemnizațiile consilierilor locali iar funcționarea iluminatului public a fost restricționată:

(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)