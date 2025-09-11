Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Controale intensificate pe șoselele din Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2025, 07:20

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Bacău au intensificat controalele, în ultima săptămână, pentru prevenirea accidentelor generate de viteza excesivă.

Ei au aplicat 720 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză privind circulația pe drumurile publice și au reținut 88 de permise de conducere.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Păduraru: ”Dintre acestea 83 au fost reținute pentru depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h pentru o perioadă de 90 de zile, iar 5 permise pentru depășirea limitei cu peste 70 km/h pe o perioadă de 120 de zile. Viteza, fie că e excesivă sau neadaptată condițiilor de drum, reprezintă una din principalele cauze ale accidentelor grave în județul Bacău. În primele opt luni al acestui an, din cauza nerespectării regimului legal de viteză, s-au produs 15 accidente grave, soldate cu 4 persoane decedate, 13 rărite grav și 9 rănite ușor. Vă reamintim să respectați limitele legale de viteză și să conduceți preventiv.”

 

(Radio Iaşi/Gabriel Pop/FOTO IPJ BC)

