Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Alertă în județul Neamț – un nou posibil atac de urs, un om și-a pierdut viața

(AUDIO) Alertă în județul Neamț – un nou posibil atac de urs, un om și-a pierdut viața

(AUDIO) Alertă în județul Neamț – un nou posibil atac de urs, un om și-a pierdut viața

Publicat de Andreea Drilea, 17 octombrie 2025, 08:58

Un bărbat care prezenta urme ce provin de la un urs a fost găsit decedat în apropierea locuinţei sale din localitatea Bicaz Chei, județul Neamț.

Victima a fost găsită de către fiul acesteia, care a sunat la 112, după cum a declarant purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei: ”Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaz au fost sezizați prin apel la 112 de către un bărbat cu privire la faptul că l-ar fi găsit pe tatăl său în vârstă de 88 de ani decedat pe un deal din apropierea locuinței din localitatea Bicaz-Chei. Corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul Medicină Legală Neamț în vederea efecturii necropsiei. Continuăm cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ trimite, săptămânal, câteva mesaje RO-ALERT cu privire la apariţia unor urşi în zone locuite.

Ultimul mesaj a fost emis în urmă cu două zile şi preciza faptul că a fost semnalată apariţia unui urs în vecinătatea unei pensiuni din municipiul Piatra-Neamţ.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) IAȘI: Începe ConnectED 3.2, un eveniment educațional interactiv dedicat profesorilor, elevilor și părinților
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 09:17

(AUDIO) IAȘI: Începe ConnectED 3.2, un eveniment educațional interactiv dedicat profesorilor, elevilor și părinților

Mâine începe, la Iași, o nouă ediție a evenimentului educațional interactiv ConnectED 3.2, organizat de Asociația PISC – Profesorii...

(AUDIO) IAȘI: Începe ConnectED 3.2, un eveniment educațional interactiv dedicat profesorilor, elevilor și părinților
(FOTO/VIDEO) Incendiu uriaș la două hale din Dumbrăveni! Intervin echipaje din Suceava și Botoșani
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 07:35

(FOTO/VIDEO) Incendiu uriaș la două hale din Dumbrăveni! Intervin echipaje din Suceava și Botoșani

Un incendiu de mari proporții a izbucnit în această dimineață la Dumbrăveni, în județul Suceava. Două hale aflate la o distanță de circa...

(FOTO/VIDEO) Incendiu uriaș la două hale din Dumbrăveni! Intervin echipaje din Suceava și Botoșani
Ștefan Bănică jr., The Urs, Irina Baianț și cei 3 Tenori Ieșeni cântă pentru Iași!
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 06:57

Ștefan Bănică jr., The Urs, Irina Baianț și cei 3 Tenori Ieșeni cântă pentru Iași!

Vineri, 17 octombrie, de la ora 17:30, vă invităm în Piața Palatului Culturii la un mega concert dedicat Sărbătorilor Iașului 2025.  În...

Ștefan Bănică jr., The Urs, Irina Baianț și cei 3 Tenori Ieșeni cântă pentru Iași!
Medicamentele expirate şi cele neutilizate provenite de la populaţie se colectează la spitale
Prim plan joi, 16 octombrie 2025, 19:47

Medicamentele expirate şi cele neutilizate provenite de la populaţie se colectează la spitale

Medicamentele expirate şi cele neutilizate provenite de la populaţie sunt colectate la spitale publice sau private, care sunt obligate să le...

Medicamentele expirate şi cele neutilizate provenite de la populaţie se colectează la spitale
Prim plan joi, 16 octombrie 2025, 19:15

Grecia este prima ţară din UE care introduce oficial ziua de lucru de 13 ore

Grecia a adoptat un proiect de lege controversat care permite zile de lucru de până la 13 ore, în pofida protestelor şi grevelor generale...

Grecia este prima ţară din UE care introduce oficial ziua de lucru de 13 ore
Prim plan joi, 16 octombrie 2025, 18:42

(AUDIO) Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop: „Inteligența artificială nu trebuie să domine omul”

Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a declarat astăzi, la Iași, în cadrul unei prelegeri susținute înaintea Zilelor Academice...

(AUDIO) Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop: „Inteligența artificială nu trebuie să domine omul”
Prim plan joi, 16 octombrie 2025, 18:25

Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim în 2026

Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim anul viitor. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat că...

Premierul Ilie Borojan nu crede că va putea creşte salariul minim în 2026
Prim plan joi, 16 octombrie 2025, 17:38

Premieră medicală la Suceava: un pacient cu diabet de tip 1 a primit prima injecție săptămânală de insulină

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Ioan cel Nou’ Suceava unui pacient cu diabet zaharat de tip 1 i-a fost administrată o...

Premieră medicală la Suceava: un pacient cu diabet de tip 1 a primit prima injecție săptămânală de insulină