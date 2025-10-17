(AUDIO) Alertă în județul Neamț – un nou posibil atac de urs, un om și-a pierdut viața

Publicat de Andreea Drilea, 17 octombrie 2025, 08:58

Un bărbat care prezenta urme ce provin de la un urs a fost găsit decedat în apropierea locuinţei sale din localitatea Bicaz Chei, județul Neamț.

Victima a fost găsită de către fiul acesteia, care a sunat la 112, după cum a declarant purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei: ”Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaz au fost sezizați prin apel la 112 de către un bărbat cu privire la faptul că l-ar fi găsit pe tatăl său în vârstă de 88 de ani decedat pe un deal din apropierea locuinței din localitatea Bicaz-Chei. Corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul Medicină Legală Neamț în vederea efecturii necropsiei. Continuăm cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ trimite, săptămânal, câteva mesaje RO-ALERT cu privire la apariţia unor urşi în zone locuite.

Ultimul mesaj a fost emis în urmă cu două zile şi preciza faptul că a fost semnalată apariţia unui urs în vecinătatea unei pensiuni din municipiul Piatra-Neamţ.

