ANCAAR Iași lansează proiectul „Natură Creativă” – terapie ocupațională și stimulare multisenzorială prin materiale naturale

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2025, 12:15

Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași (ANCAAR Iași) dă startul proiectului „Natură Creativă – terapie ocupațională și stimulare multisenzorială prin materiale naturale”, o inițiativă inovatoare dedicată sprijinirii tinerilor adulți cu Tulburare din Spectru Autist (TSA).

Proiectul, co-finanțat de Consiliul Local Iași conform Legii 350/2005, se derulează în perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2025 și are o valoare totală de 33.525 lei, din care 30.000 lei reprezintă finanțarea de la Consiliul Local.

Scopul proiectului este creșterea eficienței intervențiilor terapeutice pentru 12 tineri adulți cu autism și 12 aparținători ai acestora, prin integrarea materialelor naturale – licheni, flori uscate, scoarță de copac – în activități de terapie ocupațională și stimulare multisenzorială.

Beneficii pentru participanți:

Reducerea stresului și anxietății prin contactul cu elemente naturale;

Stimularea simțurilor într-un mod blând și controlat (tactil, vizual, olfactiv);

Dezvoltarea creativității și a abilităților de exprimare non-verbală;

Consolidarea relațiilor sociale și a coeziunii de grup.

În cadrul proiectului, beneficiarii vor participa la 48 de sesiuni individuale de terapie și 13 ateliere de grup, activități care se vor încheia cu o Expoziție de artă hibridă (fizică și online), organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități – 3 decembrie. Expoziția va prezenta publicului lucrările realizate de tinerii cu autism și va promova incluziunea și diversitatea în comunitatea ieșeană.

„Persoanele cu autism au un potențial creativ și sensibil care merită adus în fața comunității. Prin acest proiect, vrem să le oferim nu doar o metodă inovatoare de terapie, ci și vizibilitatea și recunoașterea de care au nevoie pentru a fi percepute ca membri activi ai societății”, a declarat Carmen Ghercă, președinta ANCAAR Iași.

Activitățile se desfășoară la sediul ANCAAR Iași, pe strada Apelor nr. 6, iar comunitatea este invitată să se alăture expoziției finale și campaniei publice din luna decembrie.

Pentru informații suplimentare pe contact@ancaar-iasi.ro