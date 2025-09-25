Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava va avea un terminal nou și modern
Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 15:32
Potrivit acestuia, noul terminal va avea în jur de 8.500 de metri pătrați, iar împreună cu actualul T2, construit de administrația anterioară, va duce aeroportul la standarde moderne.
Se poartă discuții avansate cu Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea lucrărilor. Dacă acestea nu se concretizează, investiția va fi făcută din bugetul propriu al județului.
Terminalul va fi construit pe structură metalică și sticlă, cu o durată estimată de șase luni pentru proiectare și un an pentru execuție.
Gheorghe Șoldan a subliniat că aeroportul trebuie să devină o adevărată poartă de intrare în Bucovina, la nivelul frumuseții și potențialului turistic al regiunii.(Radio Iași/ Adriana Dasscălu/ FOTO aeroportsuceava.ro)