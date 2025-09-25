Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 15:32

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava va avea un terminal nou și modern, cu o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care a precizat că proiectul se află în prezent în faza de elaborare a studiului de fezabilitate, realizat de un proiectant din Iași.

Potrivit acestuia, noul terminal va avea în jur de 8.500 de metri pătrați, iar împreună cu actualul T2, construit de administrația anterioară, va duce aeroportul la standarde moderne.

Se poartă discuții avansate cu Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea lucrărilor. Dacă acestea nu se concretizează, investiția va fi făcută din bugetul propriu al județului.

Terminalul va fi construit pe structură metalică și sticlă, cu o durată estimată de șase luni pentru proiectare și un an pentru execuție.

Gheorghe Șoldan a subliniat că aeroportul trebuie să devină o adevărată poartă de intrare în Bucovina, la nivelul frumuseții și potențialului turistic al regiunii.(Radio Iași/ Adriana Dasscălu/ FOTO aeroportsuceava.ro)